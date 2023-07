Oroscopo della settimana dal 3 luglio 2023 al 9 luglio 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 3 luglio al 9 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 LUGLIO AL 9 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Un'esplosione di ambizione ti motiverà mentre la luna piena in Capricorno di lunedì dà energia alla tua zona di carriera per gran parte della settimana. Dimostrare la tua esperienza al pubblico e a influenti superiori può portare opportunità che possono ampliare la portata del tuo lavoro. Se ti senti bloccato in una routine, ora è il momento di entrare in contatto con la tua direzione e/o creare nuovi obiettivi. Successivamente, sabato Nettuno si fonde con la luna in Pesci nel tuo regno inconscio, portando una visione del tuo mondo interiore e del passato. Assicurati di prenderti un po' di tempo tranquillo e di introspezione. Inoltre, Nettuno si connette con Mercurio durante il fine settimana, il che risveglierà la tua intuizione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 LUGLIO AL 9 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Lunedì desidererai nuove esperienze nel periodo della luna piena in Capricorno. Riguarda l'esplorazione, che può coinvolgere una cultura straniera, una pratica spirituale o una conoscenza superiore, qualunque cosa nutra la tua anima. Successivamente, un amico o un gruppo risveglierà il tuo mistico o artista interiore mentre Nettuno si fonde con la luna in Pesci sabato. Partecipare a un'attività che rende il mondo migliore ispirerà un senso di unità con tutti gli esseri viventi. Inoltre, la connessione di Nettuno con Mercurio nel tuo regno mentale questo fine settimana risveglierà la tua percettività. Potresti avere un'intuizione psichica che coinvolge un amico o un gruppo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 LUGLIO AL 9 LUGLIO 2023