Oroscopo della settimana dal 6 febbraio al 12 febbraio 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 6 febbraio al 12 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 FEBBRAIO AL 12 FEBBRAIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Se la fusione di Mercurio con Plutone venerdì innesca pensieri ossessivi sulla tua carriera, prova a ottenere informazioni immaginando il quadro più ampio. Chiediti a cosa miri. Potrebbe essere coinvolta anche la tua percezione del successo o del fallimento. Successivamente, tra sabato e il 1 marzo, il transito di Mercurio attraverso l'Acquario nel tuo regno sociale ti incoraggerà a parlare con i tuoi amici e condividere le tue idee in un contesto di gruppo. Potresti essere ispirato a pianificare un viaggio con alcuni dei tuoi amici o almeno organizzare una riunione di gruppo. Questo è anche il momento ideale per esprimere le tue idee su una questione sociale o politica che ti sta molto a cuore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 FEBBRAIO AL 12 FEBBRAIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Un momento divertente sulla tua spiritualità, educazione o cultura può essere il dono della fusione di Mercurio con Plutone venerdì. Inoltre, la meditazione darà energia alla tua guida interiore, quindi prenditi del tempo per goderti il ​​silenzio. Successivamente, tra sabato e il 1 marzo, Mercurio transita attraverso l'Acquario nel tuo regno della carriera, idee potenzialmente ispiratrici su come raggiungere un obiettivo importante. Ora è il momento di scrivere i tuoi pensieri e avviare conversazioni su ciò che vuoi manifestare nelle settimane e nei mesi a venire. Il networking sarà particolarmente efficace per aiutarti ad avere successo. Ancora più importante, mantenere una visione positiva attirerà influenze positive nella tua vita.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 FEBBRAIO AL 12 FEBBRAIO 2023