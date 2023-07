Oroscopo weekend 1 luglio e 2 luglio 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 1 luglio e 2 luglio 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 1 luglio e domenica 2 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 1 LUGLIO – 2 LUGLIO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Meglio essere aperti riguardo alle tue ansie piuttosto che reprimere i tuoi sentimenti e fingere che vada tutto bene. Condividere i tuoi sentimenti può essere un sollievo poiché il Sole Gemelli nella tua casa di comunicazione si allinea con il guaritore ferito Chirone. Alleggerirti con una persona premurosa di cui ti fidi può rivelare che non sei solo nelle tue esperienze. L'ultimo quarto di luna nei Pesci sensibili e il tuo regno subconscio possono scatenare emozioni che preferiresti non affrontare. Dare voce a ciò che senti può essere scomodo. Allo stesso tempo, anche affrontare la realtà della tua esperienza può essere immensamente liberatorio. Osa essere autentico e dire la tua verità. È ora di lasciare che la guarigione abbia inizio!

TORO OROSCOPO WEEK-END 1 LUGLIO - 2 LUGLIO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Esprimere i tuoi pensieri e sentimenti è imperativo con il sole e Mercurio in Cancro e la tua casa di comunicazione. Il tuo entusiasmo sarà contagioso mentre il sole e Mercurio si sincronizzano con l'allegro Giove nel tuo segno. Questo è il giorno perfetto per affrontare un compito di scrittura o forse ti piacerebbe condividere le tue idee sui social media? Il tuo pubblico non può fare a meno di essere indotto a prestare attenzione a ciò che hai da dire. È anche un ottimo momento per conoscere meglio qualcuno. Il tuo interesse risulterà genuino quando sei attento e fai domande ponderate.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 1 LUGLIO - 2 LUGLIO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Saturno diventa retrogrado in Pesci e nella tua casa delle aspirazioni. Fino al 4 novembre, sei incoraggiato a esaminare la tua dedizione al raggiungimento dei tuoi obiettivi e al raggiungimento del riconoscimento che desideri. I tuoi obiettivi hanno ancora un significato? O è diventata una vuota ricerca di status e riconoscimenti? È un momento opportuno per ripensare alle tue aspirazioni e tornare sulla strada giusta. Alcuni Gemelli potrebbero scoprire che qualcosa che una volta consideravano una pietra miliare non è più rilevante, promuovendo un cambio di traiettoria. Raggiungere ciò che vuoi non è un gioco da ragazzi. Tuttavia, ciò che realizzi avrà un valore duraturo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 1 LUGLIO - 2 LUGLIO 2023