Oroscopo weekend 16 e 17 settembre 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 16 settembre e 17 settembre 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 16 settembre e domenica 17 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 16 SETTEMBRE – 17 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Dare tutta la tua attenzione a una persona può sembrare uno spreco poiché il generoso Giove si scontra con la devota Giunone nella tua zona di vita amorosa. Come puoi sceglierne solo uno quando ci sono così tante persone interessanti che vuoi conoscere? Potrebbe significare guai se sei già impegnato. A meno che tu non abbia una relazione aperta, faresti meglio a rispettare le regole. Alcuni arieti spendono un sacco di soldi per un appuntamento sontuoso o un regalo costoso per il loro interesse amoroso. Va bene se puoi permetterti di sperperare. Fai solo attenzione a non inviare il messaggio che sei disposto a pagare per giocare.

TORO OROSCOPO WEEK-END 16 SETTEMBRE - 17 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del weekend Toro : Farai di tutto per rendere il tuo spazio vitale caldo e invitante poiché la devota Giunone nella tua zona natale si scontra con l'eccessivo Giove nel tuo segno. Per alcuni tori, tutto questo è al servizio del piacere del proprio partner. Se sei single, vorrai creare il tipo di ambiente che faccia sentire a casa un potenziale partner. Anche se non sei un tipo casalingo o al momento non sei concentrato su una relazione, vorrai comunque che la tua casa sia elegante e lussuosa. Fai attenzione alla persona che si aspetta che tu la coccoli e soddisfi ogni suo capriccio. Vuoi essere l'adorato, non l'adoratore.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 16 SETTEMBRE - 17 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del weekend Gemelli : Sarai desideroso di mettere in ordine la tua vita privata mentre il metodico Pallade nel tuo regno domestico si sincronizza con il trasformativo Plutone. Questo è il giorno perfetto per fare ricerche e tracciare le fasi di un grande progetto o piano. All'ordine del giorno potrebbero figurare un rinnovamento, una riparazione o una massiccia eliminazione di elementi che non sono più utili. Alcuni Gemelli saranno più preoccupati del funzionamento interno di una relazione romantica o familiare. Potresti essere ispirato ad andare a fondo di un problema o scoprire cosa devi sapere su una persona a cui tieni. La tua implacabilità può fornire risposte, ma può anche causare danni.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 16 SETTEMBRE - 17 SETTEMBRE 2023