Oroscopo del weekend 17 e 18 dicembre segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 17 dicembre e 18 dicembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 17 DICEMBRE – 18 DICEMBRE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Una collisione notturna tra l'emotiva Luna Cancro e Chirone ferito può innescare insicurezza, rendendoti più sensibile del solito. Potresti sentirti un po 'pessimista riguardo al futuro mentre Mercurio mentale si scontra con il cinico Saturno nella tua casa di obiettivi a lungo termine. Quando c'è una nuvola scura sopra la tua testa, può essere particolarmente difficile vedere cosa ti aspetta per la tua carriera. Non trasformare una piccola preoccupazione in una grande catastrofe. Avrai molte opportunità di entrare in contatto con persone che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi nelle prossime settimane. Una chiamata a un alleato può essere rassicurante.

TORO OROSCOPO WEEK-END 17 DICEMBRE - 18 DICEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Toro : Non sarai dell'umore giusto per attenersi al solito piano poiché Mercurio nella tua zona di avventura si sincronizza con l'ingegnoso Urano nel tuo segno. Oggi vorrai fare qualcosa di eccitante. Quello che proponi potrebbe essere un po 'fuori là. Solo la persona più aperta e intrepida sarà pronta a unirsi al divertimento. Impegnati a fare un piano e vedi dove ti porta la tua scappatella. Se sei più interessato a un'avventura da poltrona, perderti in un buon libro o in un film emozionante potrebbe essere più veloce. Ti divertirai a essere sfidato da idee stimolanti. Tuttavia, vorresti anche condividere la tua esperienza.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 17 DICEMBRE - 18 DICEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: Potresti essere al corrente di informazioni riservate mentre il curioso Mercurio si allinea con l'illuminante Urano. Ciò potrebbe coinvolgere la tua vita amorosa o le tue finanze. Potresti ricevere una mancia che ti dà un vantaggio su una questione finanziaria. Con denaro e risorse, vale la pena pensare fuori dagli schemi. Potresti imparare qualcosa che ti apre gli occhi sul tuo interesse amoroso. Se vuoi fare una domanda scottante, cogli l'attimo! Se single, questo è il momento perfetto per esaminare potenziali partner tramite un'app di appuntamenti. Questa energia supporta la creazione di connessioni utilizzando la tecnologia più recente. Le tue opzioni potrebbero essere promettenti con questa energia armoniosa in gioco.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 17 DICEMBRE - 18 DICEMBRE 2022