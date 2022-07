Oroscopo del weekend 2 luglio e 3 luglio segno per segno - Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 2 luglio e 3 luglio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 2 luglio e domenica 3 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 2 LUGLIO – 3 LUGLIO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna del Leone di venerdì e sabato fornisce energia ad alto numero di ottani. Divertiti, ritmo e fai scelte sagge. Venerdì sera, il tuo pianeta dominante, Marte, fa quadrato a Plutone, invocando battaglie, giochi di potere e manipolazioni. Sii molto cauto se sei in giro. Una volta che la luna si sposta in Vergine la domenica mattina, le cose si calmeranno notevolmente, permettendoti di goderti il ​​4 luglio in sicurezza.

TORO OROSCOPO WEEK-END 2 LUGLIO - 3 LUGLIO 2022

Oroscopo del weekend Toro : La Luna del Leone suscita drammi a casa mentre si muove attraverso la tua quarta casa. Rifiuta di essere adescato. Il sestile di venerdì mattina con il tuo pianeta dominante, Venere, ti incoraggia ad esprimerti in modo creativo e attraverso il tuo lavoro. La luna si sposta in Vergine la domenica mattina e sentirai scendere la calma. Il gesto di chiusura della domenica, il trigono della luna con Urano nel segno del Toro, può essere particolarmente piacevole.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 2 LUGLIO - 3 LUGLIO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna del Leone genera un'enorme energia nel tuo settore della comunicazione. Nel frattempo, il tuo pianeta dominante, Mercurio, nel tuo segno dei Gemelli trina Saturno e quadra Nettuno questo sabato. Questo approfondisce la tua intelligenza, capacità di comunicazione, immaginazione e desiderio di evadere nella fantasia. La Luna della Vergine porta la tua casa e la tua famiglia biologica alla tua attenzione, quindi pianifica di trascorrere alcuni dei fine settimana di vacanza con loro.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 2 LUGLIO - 3 LUGLIO 2022