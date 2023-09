Oroscopo weekend 2 e 3 settembre 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 2 settembre e 3 settembre 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 2 settembre e domenica 3 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 2 SETTEMBRE – 3 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Una relazione potrebbe non fornire la cura e l'attenzione che cerchi mentre il Sole Vergine è in contrasto con il nutrimento di Cerere nella tua zona di partnership. Un partner o un familiare potrebbe non essere disponibile o non essere in grado di fornirti ciò di cui hai bisogno. Allo stesso modo, la mancanza di connessioni significative potrebbe lasciarti a desiderare. In questo momento, alcuni Ariete potrebbero essere più stressati del solito. In quanto tale, non sorprende che tu ti senta bisognoso. Se non c'è nessuno a cui rivolgerti per ricevere supporto, dai priorità alla cura di te stesso. Concedetevi un pasto delizioso o una manicure-pedicure. Fai tutto il necessario per farti sentire bene.

TORO OROSCOPO WEEK-END 2 SETTEMBRE - 3 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del weekend Toro : È importante prendersi cura di te e dei tuoi cari. Tuttavia, alcuni tori potrebbero non essere all'altezza del compito poiché il sole nell'esigente Vergine si scontra con la premurosa Cerere nella tua casa di servizio. Fai quello che puoi per gli anziani e i bambini e non sentirti in colpa per ciò che non puoi gestire. Chiedi ad adulti capaci di provvedere a se stessi. Trascorrere del tempo con le persone che ami e fare le cose che ti piacciono può essere il massimo atto di cura di te stesso. Cogli l'attimo e fai progetti speciali con un compagno di giochi divertente. Se non c'è nessuno con cui uscire, è ora di incontrare qualcuno di nuovo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 2 SETTEMBRE - 3 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del weekend Gemelli : Le amicizie non sono sempre facili. Richiedono cure e cure costanti, proprio come le relazioni romantiche. Potresti essere motivato ad affrontare un problema tra te e un amico mentre il sole nel coraggioso Leone e il tuo settore della comunicazione si sincronizzano con il guaritore ferito Chirone nella tua casa della comunità. Mettere le cose allo scoperto può essere un sollievo, anche se le cose non vanno come vorresti. Parla con il cuore e spera per il meglio. Questo è anche un momento opportuno per affrontare dinamiche di gruppo problematiche. Fare il pacificatore può aiutarti a rimettere le cose in carreggiata.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 2 SETTEMBRE - 3 SETTEMBRE 2023