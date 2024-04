Oroscopo weekend 20 e 21 aprile 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 20 aprile e 21 marzo 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 20 aprile e domenica 21 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 20 APRILE – 21 APRILE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : I sogni e le visioni sulla tua famiglia dipingono un quadro roseo del tuo futuro, Ariete. Questi sogni potrebbero essere profetici, ma non saltare a questa conclusione senza prima analizzare i simboli e discernere ciò che i tuoi sogni stanno cercando di dirti. Potrebbe esserci qualcosa che devi considerare prima di poter andare avanti verso il futuro che desideri creare. Ma ricorda che i sogni possono essere interpretati in più di un modo!

TORO OROSCOPO WEEK-END 20 APRILE - 21 APRILE 2024

Oroscopo del weekend Toro : Stasera potresti decidere di partecipare a un incontro sociale tenuto nella tua comunità che coinvolge molte persone interessate a questioni psichiche o spirituali, Toro. Questa dovrebbe essere un'esperienza interessante per te, perché non solo potresti raccogliere molte informazioni affascinanti, ma anche fare nuove amicizie. Qualcuno potrebbe consigliare qualche libro intrigante. Tieni gli occhi e le orecchie aperti e porta con te la tua rubrica. Divertiti!

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 20 APRILE – 21 APRILE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : L’espansivo Giove che si fonde con l’illuminante Urano nel tuo regno subconscio può innescare una grande rivelazione. Presta molta attenzione ai sogni, alle premonizioni e alle sincronicità, poiché potrebbero fornire un messaggio molto importante. Potresti scoprire un modo per uscire da una situazione difficile o scoprire che qualcosa che funzionava contro di te potrebbe effettivamente essere a tuo favore. Abbi il coraggio di avere fiducia che le cose andranno per il verso giusto. Alcuni Gemelli avranno problemi con l’autorità quando il Sole e Saturno si scontreranno. Potresti non essere dell'umore giusto per inginocchiarti davanti a un capo o a un genitore, soprattutto se ci sono modi meno umilianti per ottenere ciò che desideri.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 20 APRILE - 21 APRILE 2024