Oroscopo weekend 22 e 23 luglio 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 22 luglio e 23 luglio 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del weesabato 22 luglio e domenica 23 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 22 LUGLIO – 23 LUGLIO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Venere diventa retrograda nel regno che governa la tua vita amorosa, i bambini, la creatività e la ricreazione. Fino al 3 settembre, sei invitato a dare uno sguardo approfondito a ciò che ti dà piacere e a come offri i tuoi doni al mondo. I retrogradi spesso portano il passato nel presente. Non sorprenderti se un ex entra nei tuoi DM, sperando di riconnettersi. Anche rivisitare un hobby o un'attività che ti piaceva potrebbe rientrare nei tuoi piani. Le attività piacevoli sono doppiamente enfatizzate con il sole nel giocoso Leone fino al 23 agosto. Sarai il meglio di te stesso quando fai ciò che ti piace e trascorri del tempo con le tue persone preferite.

TORO OROSCOPO WEEK-END 22 LUGLIO - 23 LUGLIO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Con l'estetica Venere retrograda nel tuo regno domestico fino al 3 settembre, un rinnovamento della casa potrebbe figurare nella tua lista di cose da fare. Questo è un momento eccellente per apportare miglioramenti progettati per portare maggiore bellezza e comfort nella tua vita. Uno schema di ristrutturazione abbandonato potrebbe tornare in gioco. Avrai voglia di sentirti la regina o il re del tuo castello con il sole che entra nel Leone regale e nella tua zona natale. Fino al 23 agosto, ti divertirai a tenere corte e intrattenere la tua cerchia ristretta. Nidificare e riposare calmerà il toro stanco del mondo, quindi assicurati di programmare i tempi di inattività tra le cene di famiglia e l'intrattenimento degli altri. I pasti cucinati in casa e le serate trascorse a leggere o trasmettere in streaming i tuoi programmi preferiti saranno piacevoli.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 22 LUGLIO - 23 LUGLIO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli : Sei un mago nel gestire e trattare con il tuo sovrano, Mercurio, nella tua casa dei beni. Tuttavia, i tuoi piani potrebbero non andare secondo i piani quando Mercurio e la scontenta Eris si scontrano. La rabbia può sorgere quando sei escluso da un'opportunità o quando non ricevi le informazioni di cui hai bisogno. Non vale la pena arrabbiarsi con qualcuno della cui collaborazione hai bisogno. Fai del tuo meglio per essere gentile e rispettoso. Quando Eris si sincronizzerà con l'affettuosa Venere questa sera, dimostrerai di essere più di un amico solo di nome. Un amico può contare su di te per difenderlo e difendere i suoi interessi. La tua lealtà farà sapere alle persone che sei una persona su cui possono contare.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 22 LUGLIO - 23 LUGLIO 2023