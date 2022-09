Oroscopo del weekend 24 e 25 settembre segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 24 settembre e 25 settembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 24 settembre e domenica 25 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 24 SETTEMBRE – 25 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna della Vergine ha molti aspetti il ​​venerdì e il sabato, concentrandosi sulla salute, sulle abitudini e sul benessere. La luna nuova di domani rende questo il momento ideale per implementare cambiamenti che migliorano il tuo stile di vita lasciando andare i comportamenti che danneggiano la tua salute. La Luna Nuova della Bilancia si unisce al sole nella tua settima casa di partnership, incoraggiandoti a stabilire l'intenzione di creare la relazione che desideri.

TORO OROSCOPO WEEK-END 24 SETTEMBRE - 25 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Toro : La tua creatività è epica mentre la Luna Vergine si unisce al tuo pianeta dominante, Venere e Mercurio nella tua quinta casa. Questo è il momento ideale per presentare un progetto o portare avanti qualcosa. La luna nuova della Bilancia di domenica si unisce al sole nella tua sesta casa, generando l'energia di cui hai bisogno per impegnarti con il lavoro in un modo nuovo e creativo e apportare i cambiamenti allo stile di vita necessari per prosperare.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 24 SETTEMBRE - 25 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: Il tuo pianeta dominante, Mercurio, diventa retrogrado e si unisce alla Luna Vergine nella tua quarta casa di casa e famiglia. Rivolgi la tua attenzione al tuo focolare, alla tua casa e ai tuoi cari in modo da poter connetterti e approfondire l'amore che scorre tra di voi. La domenica, la luna nuova della Bilancia si unisce al sole, invitandoti a iniziare nuovi progetti creativi e a dare una possibilità al romanticismo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 24 SETTEMBRE - 25 SETTEMBRE 2022