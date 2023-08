Oroscopo weekend 26 e 27 agosto 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 26 agosto e 27 agosto 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 26 agosto e domenica 27 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 26 AGOSTO – 27 AGOSTO 2023

Oroscopo del week-end Ariete: Un'attività piacevole può comportare responsabilità inaspettate mentre il giocoso Leo Sun nella tua casa di romanticismo e ricreazione si scontra con il sorvegliante Saturno. È intelligente scoprire cosa comporta prima di impegnarsi per un appuntamento, un incontro amichevole o una gita con i bambini. Potresti non divertirti se sei responsabile di fare tutto il lavoro di gambe o se una semplice uscita si rivela più complicata del previsto. Anche un'attività da solista come un hobby o un progetto creativo può richiedere più lavoro di quanto immaginassi. Prenderai il toro per le corna come la luna nell'avventuroso Sagittario trigono Eris proattivo nel tuo segno, quindi forse troverai un modo per farlo funzionare.

TORO OROSCOPO WEEK-END 26 AGOSTO – 27 AGOSTO 2023

Oroscopo del weekend Toro: È possibile una profonda guarigione emotiva poiché il sole nel coraggioso Leone si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nel tuo regno subconscio. Questo è un momento opportuno per trasmutare le ferite emotive, in particolare quelle risalenti all'infanzia. Affrontare il passato può essere doloroso. La buona notizia è che sei molto più forte e resistente del piccolo torello dentro di te che ha vissuto un'esperienza difficile. Se hai bisogno di supporto mentre cerchi la chiusura, rivolgiti a un terapista o a un amico fidato. Mentre Venere e Marte si allineano, lavorare a un progetto di ristrutturazione della casa può essere divertente. Agisci sulle tue idee mentre sei motivato a portare a termine.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 26 AGOSTO – 27 AGOSTO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Le amicizie non sono sempre facili. Richiedono cure e cure costanti, proprio come le relazioni romantiche. Potresti essere motivato ad affrontare un problema tra te e un amico mentre il sole nel coraggioso Leone e il tuo settore della comunicazione si sincronizzano con il guaritore ferito Chirone nella tua casa della comunità. Mettere le cose allo scoperto può essere un sollievo, anche se le cose non vanno come vorresti. Parla con il cuore e spera per il meglio. Questo è anche un momento opportuno per affrontare dinamiche di gruppo problematiche. Fare il pacificatore può aiutarti a rimettere le cose in carreggiata.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 26 AGOSTO – 27 AGOSTO 2023

Oroscopo del weekend Cancro: Il tuo successo può dipendere dalla tua capacità di affrontare le tue insicurezze e le tue carenze, quindi fai ciò che è necessario per superarle. Man mano che il coraggioso Leo Sun e il guaritore ferito Chirone si allineano nei tuoi settori finanziario e professionale, avrai quello che serve per mostrarti e trasformare una responsabilità in una forza. Ad un certo punto, tutti falliscono in quello che si erano prefissati di fare. Ciò che conta è che ti rialzi, impari dai tuoi errori e vai avanti. Credi di avere quello che serve per perseverare.