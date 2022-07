Oroscopo del weekend 30 luglio e 31 luglio 2022 per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 30 luglio e 31 luglio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 30 luglio e domenica 31 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 30 LUGLIO – 31 LUGLIO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Venerdì, la quadratura della Luna Leone a Marte, il tuo pianeta dominante, ti porta verso la rabbia, forse anche la rabbia. Se procedi consapevolmente e rifiuti di essere adescato, pattinerai indenne. La Luna della Vergine di sabato e domenica ti aiuta a centrarti e concentra la tua energia sulla cura di te stesso. Il trigono del sole a Giove in Ariete nella tua prima casa la domenica eleva la tua autostima a livelli eroici. Sei inarrestabile!

TORO OROSCOPO WEEK-END 30 LUGLIO - 31 LUGLIO 2022

Oroscopo del weekend Toro : La Luna del Leone di venerdì illumina la tua quarta casa di casa e famiglia, e la sua quadratura a Marte e Urano indica che sono possibili guai in paradiso. Mantieni la calma e rifiuta una lotta per salvare la giornata. La Luna della Vergine di sabato e domenica invita all'espressione creativa e il sestile tra la luna e il tuo pianeta dominante, Venere, mette in risalto la tua creatività con la parola scritta o parlata.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 30 LUGLIO - 31 LUGLIO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna del Leone di venerdì accende la comunicazione nel tuo tema natale e la sua quadratura con Marte e Urano ti incoraggerà a prestare particolare attenzione a ciò che dici e a come lo dici. La congiunzione della luna con il tuo pianeta dominante, Mercurio, potenzia la tua comunicazione. La Luna della Vergine di sabato e domenica illumina la tua quarta casa di casa e famiglia. Nel frattempo, l'opposizione di Mercurio a Saturno può aiutarti a finire qualsiasi lavoro fai-da-te.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 30 LUGLIO - 31 LUGLIO 2022