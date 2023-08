Oroscopo weekend 5 agosto e 6 agosto 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 5 agosto e 6 agosto 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 5 agosto e domenica 6 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 5 AGOSTO – 6 AGOSTO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Un'attività piacevole può comportare responsabilità inaspettate mentre il giocoso Leo Sun nella tua casa di romanticismo e ricreazione si scontra con il sorvegliante Saturno. È intelligente scoprire cosa comporta prima di impegnarsi per un appuntamento, un incontro amichevole o una gita con i bambini. Potresti non divertirti se sei responsabile di fare tutto il lavoro di gambe o se una semplice uscita si rivela più complicata del previsto. Anche un'attività da solista come un hobby o un progetto creativo può richiedere più lavoro di quanto immaginassi. Prenderai il toro per le corna come la luna nell'avventuroso Sagittario trigono Eris proattivo nel tuo segno, quindi forse troverai un modo per farlo funzionare.

TORO OROSCOPO WEEK-END 5 AGOSTO - 6 AGOSTO 2023

Oroscopo del weekend Toro : L'atmosfera è incentrata sulla nidificazione e sul riposo mentre il Sole Leone attraversa il tuo regno domestico. Tuttavia, alcuni tori potrebbero essere dell'umore giusto per intrattenere e mostrare il loro spazio. Invitare amici e parenti per un incontro improvvisato potrebbe rivelarsi più complicato di quanto immaginassi quando il sole e l'esigente Saturno si scontrano. Alcune persone nel tuo equipaggio potrebbero non essere facili da accontentare. In alternativa, le persone con cui vuoi uscire potrebbero non essere in grado di inserire un incontro nel loro programma. Cosa deve fare un toro solitario?

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 5 AGOSTO - 6 AGOSTO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli : Poiché la premurosa Cerere si scontra con il generoso Giove, può essere difficile negare i bisogni degli altri. Tracciare una linea con il tuo interesse amoroso o con i bambini può essere particolarmente difficile. Potresti credere di essere in grado di soddisfare un'enorme richiesta, solo per scoprire che sei sopra la tua testa. Non farai alcun favore a nessuno esaurendo la tua energia e le tue risorse, quindi esercita il tuo potere per dire di no. Allo stesso modo, è saggio non aspettarsi da una persona cara più di quanto sia disposto o in grado di dare. In questo momento, anche una piccola richiesta potrebbe essere un grosso problema per qualcuno che ha molto da fare.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 5 AGOSTO - 6 AGOSTO 2023