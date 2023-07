Oroscopo weekend 8 luglio e 9 luglio 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 8 luglio e 9 luglio 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 8 luglio e domenica 9 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 8 LUGLIO – 9 LUGLIO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Meglio essere aperti riguardo alle tue ansie piuttosto che reprimere i tuoi sentimenti e fingere che vada tutto bene. Condividere i tuoi sentimenti può essere un sollievo poiché il Sole Gemelli nella tua casa di comunicazione si allinea con il guaritore ferito Chirone. Alleggerirti con una persona premurosa di cui ti fidi può rivelare che non sei solo nelle tue esperienze. L'ultimo quarto di luna nei Pesci sensibili e il tuo regno subconscio possono scatenare emozioni che preferiresti non affrontare. Dare voce a ciò che senti può essere scomodo. Allo stesso tempo, anche affrontare la realtà della tua esperienza può essere immensamente liberatorio. Osa essere autentico e dire la tua verità. È ora di lasciare che la guarigione abbia inizio!

TORO OROSCOPO WEEK-END 8 LUGLIO - 9 LUGLIO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Esprimere i tuoi pensieri e sentimenti è imperativo con il sole e Mercurio in Cancro e la tua casa di comunicazione. Il tuo entusiasmo sarà contagioso mentre il sole e Mercurio si sincronizzano con l'allegro Giove nel tuo segno. Questo è il giorno perfetto per affrontare un compito di scrittura o forse ti piacerebbe condividere le tue idee sui social media? Il tuo pubblico non può fare a meno di essere indotto a prestare attenzione a ciò che hai da dire. È anche un ottimo momento per conoscere meglio qualcuno. Il tuo interesse risulterà genuino quando sei attento e fai domande ponderate.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 8 LUGLIO - 9 LUGLIO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli : Sei un mago nel gestire e trattare con il tuo sovrano, Mercurio, nella tua casa dei beni. Tuttavia, i tuoi piani potrebbero non andare secondo i piani quando Mercurio e la scontenta Eris si scontrano. La rabbia può sorgere quando sei escluso da un'opportunità o quando non ricevi le informazioni di cui hai bisogno. Non vale la pena arrabbiarsi con qualcuno della cui collaborazione hai bisogno. Fai del tuo meglio per essere gentile e rispettoso. Quando Eris si sincronizzerà con l'affettuosa Venere questa sera, dimostrerai di essere più di un amico solo di nome. Un amico può contare su di te per difenderlo e difendere i suoi interessi. La tua lealtà farà sapere alle persone che sei una persona su cui possono contare.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 8 LUGLIO - 9 LUGLIO 2023