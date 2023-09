Oroscopo weekend 9 e 10 settembre 2023 segno per segno di Affaritalini.it

Oroscopo del weekend 9 settembre e 10 settembre 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 9 settembre e domenica 10 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 9 SETTEMBRE – 10 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Sarai un maestro stratega quando l'incisivo Plutone e il metodico Pallade si allineeranno. Questo allineamento fa la sua magia nel tuo settore lavorativo e della tua reputazione, indicando che ti distinguerai dalla massa quando metti in moto un piano astuto. Questo è il momento perfetto per lavorare su un progetto domestico o un lavoro domestico complicato. Persevererai nel tuo compito finché i pezzi non andranno a posto. Creare un ambiente accogliente e sicuro è importante mentre la Luna è in Cancro e nel tuo regno domestico. La Luna è in sestile con il Sole e il gioviale Giove, suscitando un enorme orgoglio nella tua vita domestica e familiare.

TORO OROSCOPO WEEK-END 9 SETTEMBRE - 10 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del weekend Toro : È importante prendersi cura di te e dei tuoi cari. Tuttavia, alcuni tori potrebbero non essere all'altezza del compito poiché il sole nell'esigente Vergine si scontra con la premurosa Cerere nella tua casa di servizio. Fai quello che puoi per gli anziani e i bambini e non sentirti in colpa per ciò che non puoi gestire. Chiedi ad adulti capaci di provvedere a se stessi. Trascorrere del tempo con le persone che ami e fare le cose che ti piacciono può essere il massimo atto di cura di te stesso. Cogli l'attimo e fai progetti speciali con un compagno di giochi divertente. Se non c'è nessuno con cui uscire, è ora di incontrare qualcuno di nuovo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 9 SETTEMBRE - 10 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del weekend Gemelli : Sarai desideroso di mettere in ordine la tua vita privata mentre il metodico Pallade nel tuo regno domestico si sincronizza con il trasformativo Plutone. Questo è il giorno perfetto per fare ricerche e tracciare le fasi di un grande progetto o piano. All'ordine del giorno potrebbero figurare un rinnovamento, una riparazione o una massiccia eliminazione di elementi che non sono più utili. Alcuni Gemelli saranno più preoccupati del funzionamento interno di una relazione romantica o familiare. Potresti essere ispirato ad andare a fondo di un problema o scoprire cosa devi sapere su una persona a cui tieni. La tua implacabilità può fornire risposte, ma può anche causare danni.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 9 SETTEMBRE - 10 SETTEMBRE 2023