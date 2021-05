Oroscopo di oggi 26 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 26 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 26 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'eclissi lunare nel vasto Sagittario evidenzia i pericoli della ricerca infinita di qualcosa di più grande, migliore e di più. Questa ricerca ti porta inevitabilmente in un luogo dove nulla ha significato o valore. Un Gemelli introspettivo può fornire utili spunti di riflessione.

Amore / Amicizia: questo non è il momento per pensare a un quadro generale e scrivere una persona nel tuo futuro. Con i problemi di relazione, devi scendere al nocciolo e discutere le cose. Un tate-à-tête con il tuo interesse amoroso può essere molto rivelatore, anche se non necessariamente confortante. Dopo questo incontro, non puoi ignorare quello che scopri.

Carriera / Finanza: l'eclissi lunare di oggi in Sagittario dovrebbe venire con un'etichetta di avvertimento che ti consiglia di rimanere in un terreno familiare. L'impostazione predefinita ti spinge a diramarti in nuove direzioni (letteralmente e fisicamente) e promuovere i tuoi progetti a un pubblico più ampio a cui hai accesso. Oggi, a queste avventure non è garantito un atterraggio morbido o un'accoglienza positiva. Quando le opzioni sono quelle di diventare grandi o restare a casa, quest'ultima sarà la soluzione migliore. Pausa stampa su viaggi, istruzione, editoria, marketing, questioni legali e affari internazionali.

Crescita personale / spiritualità: l'eclissi potrebbe indurre a separarsi da un percorso spirituale, un insegnante o un mentore. Tagliare le cravatte potrebbe essere essenziale per uscire da un solco. Andando avanti, dovrai rivendicare la proprietà della tua spiritualità ed evoluzione morale.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sesso, denaro e trasformazione sono tutti temi evidenziati dall'eclissi lunare di oggi. È meglio non presumere che gli altri condividano i tuoi valori in queste aree e onoreranno i tuoi desideri. Un Gemelli può aiutarti a vedere le cose da una nuova prospettiva.

Amore / Amicizia: in questi giorni, avventure sessuali e folli tuffi emotivi fanno al caso tuo. Anche se con l'eclissi lunare nella tua casa di intimità, queste esplorazioni potrebbero produrre più di quanto ti aspettassi. A volte, non conoscere la conformazione del terreno può essere un entusiasmante viaggio di scoperta. Sotto lo sguardo di un'eclissi lunare, è un viaggio spaventoso perché non riesci a orientarti. Quindi, non saprai in cosa ti stai cacciando. Attenersi a partner familiari e pratiche sicure.

Carriera / Finanza: l'eclissi lunare avrà anche un impatto su questioni che riguardano tasse, debiti, prestiti, eredità e fondi che condividi con un'altra persona. È meglio aspettare qualche giorno prima di gestire questi affari. Con questa atmosfera oscura in gioco, è intelligente non fare affidamento su forme esterne di supporto. Anche se al momento non puoi vederli, ci sono sicuramente delle stringhe nascoste allegate. Adesso è il momento di esercitare la tua indipendenza finanziaria.

Crescita personale / spiritualità: le convinzioni inconsce possono avere un impatto maggiore sulla tua prospettiva rispetto agli ideali che abbracci coscientemente. Un momento ah-ha può rivelare una convinzione nascosta che sei pronto a lasciar andare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti sentirti sotto pressione incredibile. Principalmente perché è impossibile anticipare ciò che è probabile che alcuni individui dicano o facciano. Il Sagittario sarà particolarmente difficile da affrontare. Non si sa cosa stiano davvero facendo.

Amore / Amicizia: l'eclissi lunare in Sagittario e la tua zona di collaborazione getta un'ombra sulle relazioni. Un tipo di partner o uno stile di relazione che una volta era la tua marmellata potrebbe improvvisamente sembrare qualcosa che hai superato. Avere una connessione avventurosa e aperta potrebbe essere familiare e facile. Tuttavia, la mancanza di definizione e specificità riguardo alle intenzioni di qualcuno potrebbe farti desiderare di più. In alternativa, il tuo interesse amoroso potrebbe rifiutarsi di andare avanti fino a quando non saprà dove stanno andando le cose.

Carriera / Finanza: portare a termine le cose non sarà facile se hai bisogno della collaborazione di un collega, cliente o alleato professionale. Potrebbero essere inaffidabili o potrebbero perseguire un'agenda sconosciuta (a te) a causa dell'effetto dell'eclissi lunare. Quindi, potresti essere lasciato a gestire i tuoi affari e capire le cose da solo. La buona notizia è che ti costringerà a mostrare le tue conoscenze e intraprendenza.

Crescita personale / spiritualità: quando sei con le spalle al muro, scopri di cosa sei capace. A volte, dimentichi quanto sei davvero furbo. Stai attento alla sveglia che ti ricorda cosa puoi fare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: non puoi sempre nasconderti nel tuo guscio. La vita accade quando incontri il tuo vantaggio di crescita. Contempla dove sarebbe utile fare un tuffo profondo nell'ignoto. Un Gemelli non può accompagnarti nel tuo viaggio, ma può indicarti la giusta direzione.

Amore / amicizia: potresti non essere sicuro di come relazionarti al tuo interesse amoroso o affrontare un problema di relazione. Può essere difficile prevedere quale potrebbe essere il risultato quando sei sotto l'ombra di un'eclissi. Se tutto è più o meno bello nella tua vita amorosa, non dovresti cercare guai. Se sei single, goditi la tua solitudine e prenditi una breve tregua dalla ricerca dell'amore.

Carriera / Finanza: l'eclissi lunare in Sagittario e la tua casa di lavoro suggerisce che dovrai fare di più che telefonare. Continuare a prendere la via della minore resistenza sarà costoso. Anche se stai dando il meglio per fare quello che fai, andando avanti, sarà fondamentale che tu ti senta a tuo agio lavorando al di fuori della tua zona di comfort. Ciò significa acquisire nuove abilità e diventare abile in compiti che mettono alla prova le tue capacità. È ora di salire di livello.

Crescita personale / spiritualità: la tua zona di lavoro governa anche il benessere. Con l'eclissi lunare qui, potresti essere più vulnerabile a malattie e lesioni legate allo stress. Oggi la cura di sé deve essere una priorità e non solo un'opzione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: il sipario potrebbe chiudersi su qualcosa che in precedenza ti è piaciuto. Che la corsa fosse lunga o breve, hai ricevuto l'esatta quantità di felicità che avrebbe dovuto venire sulla tua strada. Una conversazione con un Gemelli può aiutarti a lasciarti andare e andare avanti.

Amore / amicizia: il romanticismo non è tutto divertimento e giochi con l'eclissi lunare in Sagittario e la tua zona di vita amorosa. Potresti finire nei guai se presumi ciecamente che tutto sia a posto. Il problema è che sei iper-concentrato sull'amore ma, allo stesso tempo, lo dai per scontato. È confuso, vero? Immagina come deve sentirsi il tuo interesse amoroso. Sia che tu prenda un anno sabbatico completo o che metta i freni per un paio di giorni, devi fare un passo indietro e aggiornare la tua prospettiva.

Carriera / Finanza: sotto lo sguardo dell'eclissi lunare, la noia può iniziare. Forse hai perso il tuo stato d'animo creativo e sei fresco di idee ispiratrici? In tal caso, uno sforzo collaborativo può far fluire i tuoi succhi. Ti divertirai a collaborare con tipi intelligenti, arguti e intraprendenti che ti faranno pensare al tuo lavoro in un modo nuovo. Adottare la mente di un principiante e ascoltare ciò che gli altri hanno da dire può essere utile.

Crescita personale / spiritualità: è tempo di acquisire nuovi hobby. Hai bisogno di attività ricreative entusiasmanti che ti portino gioia. I progetti di collaborazione e le attività divertenti che svolgi con gli amici possono riempire il vuoto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il tuo impulso è cercare la sicurezza di un ambiente familiare. Tuttavia, la tua casa potrebbe non essere così accogliente e confortevole. Una sensazione inquietante potrebbe segnalare che è in atto un cambiamento. Un Gemelli può aiutarti a trovare la luce alla fine del tunnel.

Amore / Amicizia: sei destinato a perdere qualcosa che si gioca sul fronte interno con l'eclissi lunare in Sagittario e nel tuo regno domestico. Forse dai per scontato che tutto ciò che riguarda la casa e la famiglia sia lo status quo? Questo potrebbe essere il campanello d'allarme che ti fa uscire da una routine e ti rende più attento a ciò che sta accadendo sotto il tuo tetto e oltre. C'è un mondo intero fuori dalla tua bolla. Apri le porte e le finestre. Prendere aria fresca e nuove idee sarà rinvigorente.

Carriera / Finanza: potrebbe sembrare che la tua vita personale ostacoli la realizzazione professionale, ma solo se glielo permetti. Non puoi incolpare gli obblighi familiari o domestici per non aver raggiunto i tuoi obiettivi di carriera. È ora di raccontare una nuova storia e cantare una nuova melodia. Vedrai i risultati quando inizierai a fare il possibile per portare avanti le cose. Il tuo successo dipende principalmente da te.

Crescita personale / spiritualità: non fare supposizioni su ciò che non puoi fare. Non sai mai di cosa sei capace finché non ci provi. Aumentare di livello la narrativa sulle tue possibilità aprirà nuove strade.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: con l'eclissi lunare che influisce sul tuo processo di pensiero, è saggio non credere a tutto ciò che pensi. Ad esempio, potresti pensare di sapere cos'è un Sagittario. Tuttavia, non sono trasparenti come immagini. C'è molto di più nella storia.

Amore / amicizia: le relazioni con fratelli, vicini e persone che incontri nei tuoi giri quotidiani possono essere tese sotto lo sguardo di un'eclissi lunare. Non dovresti dare per scontato di sapere cosa stanno pensando o di capire da dove vengono. Il risentimento può sorgere quando non ascolti le loro preoccupazioni. Potrebbe esserci qualcosa che qualcuno non ti sta dicendo. Oppure, nonostante una lunga conversazione, potresti essere ancora all'oscuro. Col tempo verrà rivelato.

Carriera / Finanza: Dipingere a grandi linee non farà con l'eclissi lunare in Sagittario e il regno che governa il pensiero e la comunicazione. Una mancanza di attenzione ai dettagli e una conoscenza libera dei fatti sono destinati a farti inciampare. I progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento e la condivisione di informazioni sono meglio rimandare. Dovresti anche evitare di firmare contratti e altri documenti importanti. Nei giorni e nelle settimane a venire, probabilmente ti renderai conto di aver perso gran parte del quadro.

Crescita personale / spiritualità: se non riesci a vedere la foresta per gli alberi, dovrai allargare la lente. Sei obbligato a vedere cosa ti perdi quando esamini il quadro più ampio.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: le eclissi sono complicate perché rendono impossibile visualizzare l'intera immagine. Quando guardi indietro a questo periodo, vedrai cosa ti sei perso. Un Gemelli perspicace può indicarti cosa sta succedendo se solo presterai attenzione.

Amore / Amicizia: i tuoi valori o atteggiamenti verso il denaro potrebbero non coincidere con quelli del tuo interesse amoroso a causa degli effetti dell'eclissi lunare. Non è saggio presumere ciecamente di essere sulla stessa pagina. Lo stesso vale per il sesso. Forse è ora di sedersi e fare un tate-à-tête sulle basi? Anche se state insieme da sempre, probabilmente potresti fare un aggiornamento su come gestire le finanze.

Carriera / Finanza: con l'eclissi lunare in Sagittario e la tua casa di denaro e beni, è meglio evitare importanti transazioni finanziarie e grandi acquisti. Potresti pensare che tutto sia lo status quo e che puoi correre rischi senza impunità, ma probabilmente non è così. Quello che non sai, non lo sai. E quello che non puoi vedere dal tuo punto di vista è considerevole. Pertanto, faresti bene a dare ascolto ai consigli di persone esperte che hanno esperienza nella tua area di interesse.

Crescita personale / spiritualità: in quali settori della tua vita tendi a fare supposizioni? Dove puoi trarre vantaggio dal porre domande e fare ricerche per portare le tue conoscenze al passo con i tempi? Datti da fare a riempire i grandi spazi vuoti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: l'eclissi lunare nel tuo segno indica un finale significativo e personale. Un capitolo importante della tua vita sta volgendo al termine. Basta rotolare con esso. Non puoi ostacolare il cambiamento. La guida di un Gemelli perspicace può aiutarti durante una transizione.

Amore / Amicizia: l'eclissi lunare nel tuo segno può spingerti a riflettere su come le tendenze egoistiche influenzano le tue relazioni. Puoi diventare abbastanza egocentrico senza nemmeno rendertene conto. Non è qualcosa per cui vergognarsi. Niente di buono verrà dal picchiarti. Non è troppo tardi per iniziare a essere più rispettoso degli altri e attento alle loro preoccupazioni. Una conversazione con una figura fidata che può illuminare i tuoi punti ciechi sarà un buon punto di partenza.

Carriera / Finanza: è praticamente un dato di fatto che ci sia qualcosa che ti manca. Quindi, sarà intelligente rimandare a un collega che è un po 'più in cima alle cose. Rimarrai sorpreso da ciò che puoi imparare quando sei costretto a rallentare e ad ascoltare mentre un collega prende l'iniziativa. Non è il momento per grandi decisioni e mosse audaci. Mantenere le cose semplici può aiutarti a evitare complicazioni inutili.

Crescita personale / spiritualità: nessuno può accusarti di evitare la crescita. Tuttavia, al momento, può essere difficile discernere dove hai più bisogno di ramificarti. Un sensitivo fidato può indicarti la giusta direzione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: l'eclissi lunare può provocare sogni folli in cui ti ritrovi a dover navigare in aree che si trovano oltre i confini della tua zona di comfort. Questo viaggio psichico potrebbe essere un'anteprima dei prossimi eventi. Chiedi a un amico Gemelli perspicace di decodificare i segni.

Amore / amicizia: potresti non avere la larghezza di banda emotiva o mentale necessaria per concentrarti sulla tua vita amorosa. Potrebbero esserci questioni più importanti che devi risolvere. Un amico che capisce cosa ti fa arrabbiare potrebbe essere una brava persona con cui entrare in contatto. Quello che ti rispecchiano potrebbe aiutarti a risolvere un mistero.

Carriera / Finanza: c'è un problema significativo che devi riconoscere, ma non riesci a individuarlo. L'eclissi lunare nella casa di fronte alla tua zona di lavoro può rendere difficile l'individuazione. Una cosa è certa: non puoi continuare a navigare con il pilota automatico ed evitare opportunità di imparare cose nuove e migliorare le tue abilità. Una conversazione con un collega di fiducia può aiutarti a identificare dove potresti trarre vantaggio da un aggiornamento. Una maggiore conoscenza aprirà la porta a migliori opportunità.

Crescita personale / spiritualità: ciò che non sai di te stesso può sembrare un ostacolo con l'eclissi lunare nel saggio Sagittario e nel tuo regno subconscio. Una conversazione con un terapeuta o un sensitivo di fiducia potrebbe innescare il momento ah-ha che porta alla scoperta di sé.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: potresti sentirti un po 'fuori dal tuo elemento a causa dell'eclissi lunare. Lo spirito di comunità per cui sei famoso potrebbe non essere sufficiente per tenere insieme un'amicizia o un'attività di collaborazione. Non incolpare un Sagittario. Potresti, inavvertitamente, recitare una parte.

Amore / Amicizia: l'eclissi lunare in Sagittario e il tuo settore sociale potrebbero segnalare che un'amicizia sta finendo o che stai per lasciare un gruppo o un'organizzazione di cui eri membro. Ciò che ti lasci alle spalle potrebbe essere strettamente allineato con vecchie abitudini o interessi da cui devi staccarti. Oppure potrebbe essere un caso di familiarità che genera disprezzo. In ogni caso, la tua crescita richiederà di tagliare i legami e seguire la tua strada.

Carriera / Finanza: il lavoro di squadra non farà funzionare il sogno all'ombra di un'eclissi lunare. Questa atmosfera torbida può rendere impossibile visualizzare l'intera immagine e determinare come si incastrano tutti i pezzi. È improbabile che uno sforzo collaborativo abbia successo senza coesione, struttura e direzione. Sarai molto più produttivo quando ti impegni in attività da solista. Nei giorni e nelle settimane a venire verranno svelati gli elementi mancanti di un progetto di squadra.

Crescita personale / spiritualità: non puoi sempre guardare agli altri per intrattenerti. Essere la tua migliore compagnia può aumentare di livello la tua felicità in grande stile. È un momento opportuno per esplorare hobby, progetti creativi e divertenti attività da solista.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: trovarsi in una posizione altamente visibile può essere snervante. Potresti preoccuparti che il tuo pubblico vedrà solo ciò che vuole vedere e non riuscirà a riconoscerti per come sei veramente. Un Gemelli nella tua cerchia ristretta sa di cosa ti occupi.

Amore / amicizia: vedrai il valore di investire tempo ed energia nella tua vita domestica e nelle relazioni familiari. Anche i tipi indipendenti e gli agenti solisti riconosceranno i vantaggi di avere una tribù su cui fare affidamento per il supporto. Le persone che ti conoscono bene saranno meglio attrezzate per rispondere ad alcune delle tue più grandi domande sulla vita e su cosa dovresti fare con le tue.

Carriera / Finanza: sai dove stai andando? Con l'eclissi lunare in Sagittario e nel tuo settore professionale, sorgeranno domande sulla tua direzione nel lavoro e nella vita. Potresti essere in una routine o, forse, sei annoiato della tua traiettoria attuale? Non è il momento di cambiare rotta. Ci sono elementi chiave che, in questo frangente, sono impossibili da percepire. Una cosa è certa: qualcosa sta volgendo al termine. Nelle settimane e nei mesi a venire, potresti scoprire che ti stai muovendo in una nuova direzione.

Crescita personale / spiritualità: sei un intuitivo nato per natura. Tuttavia, poiché hai un interesse acquisito in ciò che ti aspetta, può essere difficile prevedere il tuo futuro. Il tuo sensitivo preferito può fornire un'anteprima delle prossime attrazioni.