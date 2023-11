Plastica boom, il Wwf lancia l'allarme: "Terzo prodotto più diffuso al mondo"

Plasticene: l'era dominata dalla plastica. Ognuno di noi ne ingerisce fino a 5 grammi a settimana

Con la nuova campagna 'Sustainable Future', il WWF, la più importante organizzazione per la conservazione della natura, ha lanciato la terza e ultima Guida di sopravvivenza per un futuro sostenibile, dal titolo 'Life in plastic, it's not fantastic'.

"Sensibilizziamo i cittadini a ridurre la plastica nella loro vita promuovendo la riduzione dei consumi, un incremento del riutilizzo, del riciclo e l’utilizzo di materiali naturali biodegradabili e compostabili, nonché promuovendo una corretta gestione dei rifiuti- afferma Eva Alessi, responsabile Sostenibilità del WWF Italia.

Si calcola che ognuno di noi ingerisca circa 5 grammi di plastica a settimana. Nel mondo, ogni minuto vengono acquistate un milione di bottiglie di plastica e utilizzate più di un milione di buste. Di tutta la plastica prodotta oltre il 70% è già diventato un rifiuto. Di questa plastica scartata, in media nel mondo solo il 9% è stato riciclato mentre il 79% è finito nelle discariche e nell’ambiente terrestre e marino. Basta pensare che negli oceani, ogni anno, finiscono 11 milioni di tonnellate del materiale, contaminando specie e habitat.

L’abbondanza della plastica nell’acqua, nel mare, nel suolo e negli organismi è così estesa che molti scienziati la usano come indicatore chiave di questo periodo, definendolo con il termine Plasticene. La plastica è oggi il terzo materiale prodotto dall’uomo più diffuso sulla Terra, dopo acciaio e cemento.

"Per questo vogliamo muovere alle istituzioni richieste più ambiziose. Non c'è più tempo da perdere", ha concluso l'Alessi.

