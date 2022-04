25 Aprile, Borghi (Pd): "Contestazioni da sinistra? Spirito settario"

"Il senso del 25 Aprile è rispettare le idee di ciascuno, e usare tolleranza e dialogo con chi non la pensa come te"



"Le contestazioni? Sono state limitate, frutto di uno spirito settario che non rappresenta il 25 Aprile e senza dubbio non ci fermano. Oggi in moltissime città d’Italia c’era un fiume di persone che la pensano come noi e che, come noi, hanno sfilato con la bandiera dell’Ucraina". Con queste parole Enrico Borghi, responsabile Sicurezza della segreteria del Partito Democratico, interpellato da Affaritaliani.it, commenta le durissime contestazioni al Pd durante il corteo per il 25 Aprile a Milano da parte di Potere al Popolo e Usb.

"Come ha detto Enrico Letta, il corteo del 25 Aprile è casa nostra. Ci sono certamente differenze tra chi vi partecipa e vanno rispettate. Ma la principale differenza è che noi non chiediamo a chi la pensa diversamente di andarsene dal corteo. Noi siamo democratici. Il senso del 25 Aprile è rispettare le idee di ciascuno, e usare tolleranza e dialogo con chi non la pensa come te. Questa è la libertà e la democrazia conquistata dalla Resistenza. Per questo la piazza del 25 Aprile è di tutti gli Italiani che credono nei valori della Costituzione, e per questo essa è anche casa nostra".

