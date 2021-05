Sondaggi, Lega crolla in 2 anni. Tra 1° e 2° partito ora solo 1 punto e 1/2

Sondaggi, Mattarella figura istituzionale più apprezzata (67%), seguito da Draghi al 58%

La Lega sarebbe primo partito con il 21,5%, se si votasse oggi per le politiche. Con un lieve calo negli ultimi giorni, si riduce ulteriormente il vantaggio sul PD che otterrebbe il 20% e su Fratelli d’Italia al 18,4%, che sembra beneficiare del ruolo di opposizione. Il Movimento 5 Stelle avrebbe il 16,5%. In base alla fotografia scattata per Rai Radio1 dal Barometro Politico di maggio dell’Istituto Demopolis, più distanti restano Forza Italia al 7,6% e la Sinistra con LeU al 3,5%; Azione avrebbe il 2,6%, Italia Viva il 2%. A incidere sul consenso sono i fatti politici degli ultimi mesi, dalla crisi del Conte bis ai primi 80 giorni del Governo Draghi.

Nel trend degli ultimi 2 anni, dalle Europee a oggi, si conferma tendenzialmente stabile il consenso del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, che recupera 2 punti nell’ultimo mese con la segreteria Letta. Cresce la competizione tra i due principali partiti del Centro Destra: poco più di 3 punti separano oggi i partiti di Salvini e Meloni, che alle Europee del maggio 2019 apparivano staccati di 28 punti (34,3% la Lega contro 6.4% di FdI).

“Due elementi – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - colpiscono particolarmente nei dati: per la prima volta, i 4 maggiori partiti italiani - Lega, Pd, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle - sono dentro una forbice di 5 punti, tra il 21,5 e il 16,5%. E la distanza tra le prime 2 forze politiche si è ridotta ad 1 punto e mezzo”.

Il sondaggio per Rai Radio1 conferma intanto che la figura istituzionale più apprezzata dagli italiani è, con il 67%, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito al 58% dal premier Draghi. La graduatoria dei protagonisti della vita politica vede al terzo posto, con il 47%, l’ex premier e leader in pectore dei 5 Stelle Giuseppe Conte, seguito da Giorgia Meloni, Roberto Speranza, Matteo Salvini ed Enrico Letta.

Secondo i dati Demopolis, dopo poco più di 80 giorni dall’insediamento, il Governo Draghi è valutato positivamente dal 51% degli italiani, con circa un quinto che sospende per il momento il proprio giudizio. Nella percezione dell’opinione pubblica, tra le forze di maggioranza, il partito che sta maggiormente incidendo sulle scelte di Governo è oggi la Lega. La fiducia in Draghi, espressa oggi da quasi 6 italiani su 10 (in leggero calo dopo metà aprile), si differenzia in base alla collocazione politica dei cittadini, con punte del 78% tra chi vota Forza Italia e di quasi i due terzi tra gli elettori di PD e Lega. Si riduce al 48% tra gli elettori del Movimento 5 Stelle. Esprime un giudizio positivo su Draghi anche un terzo di chi vota Fratelli d’Italia.