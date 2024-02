Agricoltura, Meloni esulta per il dietrofront Ue. Derby con Salvini

"Stop Ue su pesticidi è vittoria Italia". Meloni esulta. Derby con Salvini

Prime aperture della Commissione europea agli agricoltori dopo le proteste che dilagano non solo in Italia. E subito scatta il derby Meloni-Salvini per intestarsi i risultati e la prima vittoria di una battaglia lunga. D'altronde, spiegano i sondaggisti, considerando i nuclei familiari il settore di agricoltori e allevatori è un bacino che vale circa 4 milioni di voti. Che fanno gola in vista delle elezioni europee dell'8-9 giugno.

Protesta trattori, Meloni: stop Ue su pesticidi è vittoria Italia - "È una vittoria anche italiana l'annuncio della Commissione europea del ritiro della proposta legislativa sui pesticidi". Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Fin dal suo insediamento, infatti - spiega la premier -, il Governo italiano sta lavorando in Europa, con grande concretezza e buon senso, per tracciare una strada diversa da quella percorsa finora e coniugare produzione agricola, rispetto del lavoro e sostenibilità ambientale. Proseguiremo in questa direzione".

Salvini: trattori costringono l'Ue a rimangiarsi le follie - "Evviva gli agricoltori, i cui trattori stanno costringendo l'Europa a rimangiarsi le follie imposte dalle multinazionali e dalle sinistre". Lo dice Matteo Salvini, dopo che in Europa è stata ritirata la proposta legislativa sui pesticidi.