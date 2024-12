Alluvione in Emilia, in pole un altro generale come commissario al posto di Figliuolo

Alluvione in Emilia, niente da fare per De Pascale. Ecco chi sarà il prossimo commissario

Giorgia Meloni deve decidere chi sarà il sostituto di Francesco Figliuolo come commissario per l'alluvione in Emilia Romagna, i tempi sono strettissimi visto che il mandato del generale scade il 31 dicembre e per lui è già stato scelto il nuovo incarico: diventerà vicedirettore dell'Aise, i servizi segreti esterni, per i prossimi due anni. Naturalmente la scelta sarà anche di natura politica e nonostante il pressing dell'opposizione, anche il neo governatore del Pd Michele De Pascale, così come il suo predecessore Stefano Bonaccini, non otterrà l'incarico. La premier potrebbe convocare un Cdm già nella giornata di domani per chiudere questa delicata partita.

Il nome in pole, dicono due esponenti di governo a conoscenza della questione, è quello - riporta La Repubblica - di un altro graduato delle forze armate. Il generale di corpo d’armata Mauro D’Ubaldi, che si è formato all’accademia militare di Modena, e che secondo fonti di maggioranza avrebbe incontrato Meloni qualche giorno fa, tra la fine della festa di Atreju al Circo massimo e il viaggio della premier in Lapponia. Anche se, dicono le stesse fonti, sono ancora al vaglio un paio di carte coperte: la partita non è del tutto chiusa.

"In teoria - dice De Pascale a La Repubblica - il governo prima di procedere alla nomina dovrebbe sentire gli enti interessati, ma finora non abbiamo avuto alcun contatto". E aggiunge: "Senza addentrarmi nelle indiscrezioni o parlare di nomi, non si capisce perché insistano nel sottrarre risorse alla Difesa. E cosa c’entri un militare con la ricostruzione. Non è la strada giusta".