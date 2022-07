Alta tensione nel centrodestra, Tajani: "No ad una donna sola al comando"

Dopo il diktat di Giorgia Meloni, si accende la disputa sulla Premiership

Sale la tensione all'interno del centrodestra, dopo l'invito di Giorgia Meloni a fare chiarezza prima del voto sui criteri con il quale scegliere il Premier. Antonio Tajani, da alcuni indicato come possibile “inquilino” di Palazzo Chigi più gradito all'estabilishment, in un'intervista a La Stampa getta benzina sul fuoco: “Non ci serve una donna sola al comando”.

Pur sostenendo che Meloni “è diversa da come la dipingono i giornali stranieri”, il vicepresidente di Forza Italia non coglie il suo invito: “Non serve parlarne adesso (della scelta del Premier, ndr). I leader troveranno una regola. Il tema non mi appassiona".

"La legge elettorale non lo impone e nelle altre elezioni non c'era un candidato unico. Ogni partito ha il suo. L'importante è avere un programma. Qui bisogna vincere, se troviamo un candidato Premier, ma poi non vinciamo, resta solo un candidato. Delle regole si troveranno. Insistere su questo dibattito comporta un rischio: quello di oscurare i programmi e fare il gioco della sinistra, che ci vuole divisi. Più che la leadership l'importante è avere una classe dirigente seria con esperienza, in grado di governare il Paese. Serve una squadra, non un uomo o una donna sola al comando”.