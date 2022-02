Referendum, Amato: "Non era su eutanasia ma su omicidio del consenziente"

Amato: "Il primo ragazzo 18enne che arriva a decidere che vuole farla finita e trova un altro ragazzo come lui che glielo fa..."

"Il referendum era sull'omicidio del consenziente e sarebbe stato lecito in casi più numerosi di quelli dell'eutanasia", quindi la Consulta l'ha giudicato non ammissibile e ha passato la parola al Parlamento. Lo ha detto il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, in una conferenza stampa.

Eutanasia, Amato: quesito referendum apriva aree di impunibilità - "Non è che se il Parlamento non lo fa... Io non ho problemi a farlo ma il quesito referendario apriva aree di impunibilità... Il primo ragazzo 18enne che arriva a decidere che vuole farla finita e trova un altro ragazzo come lui che glielo fa... Allora è bene che si esprima il Parlamento, siamo tutti responsabili". Lo ha detto il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato, in conferenza stampa, a proposito del referendum sull'Eutanasia che non è stato considerato ammissibile dalla Corte costituzionale.