Non solo Qatar, "attenti all'Expo di Dubai e alla COP in Arabia Saudita"

"Quanto è accaduto al Parlamento europeo è drammaticamente indecente", afferma ad Affaritaliani.it il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. "C'è un serio ed evidente problema di rapporto tra la politica e i diritti umani. E' chiaro che la vicenda sia un problema per i Socialisti europei, coinvolti direttamente, ma è un problema in generale la difesa dei diritti umani. Come gruppo Verdi al Parlamento europeo, ma anche qui in Italia, abbiamo condotto una fortissima battaglia contro l'assegnazione dei campionati mondiali di calcio in Qatar".

Bonelli poi lancia l'allarme per i prossimi appuntamenti in quei Paesi. "Ci sono altri eventi che si sono tenuti, terranno e o si potrebbero negli stati di quell'area, che diciamolo chiaramente hanno governi dittatoriali, come l'Expo di Dubai (dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022) o l'ipotesi che l'Arabia Saudita ospiti la prossima COP sui cambiamenti climatici. In questi casi il lavoro dei lobbisti è fortissimo e la preoccupazione è che ci possano essere altri casi come quelli che hanno portato agli arresti di questi giorni al Parlamento europeo".

"La difesa dei diritti umani deve essere il primo punto per la comunità internazionale, non ci vogliono ipocrisie su questo punto e l'errore è all'origine cioè assegnare i mondiali di calcio in un Paese come il Qatar dove è vietato per legge anche solo indossare un braccialetto LGBT. Indecente e schifoso il giro di soldi che c'è stato. Ora ha toccato il gruppo dei Socialisti, magari domani o dopodomani toccherà un altro. Sui diritti umani non si possono e non si devono fare sconti", conclude Bonelli.