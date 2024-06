Antisemitismo tra i giovani di Fdi, Fini: "Giusto portarli ad Auschwitz"

Antisemitismo tra i giovani di Fdi, Fini sull'inchiesta di Fanpage: "Ma l'antisemitismo che dilaga non è frutto di un'onda nera..."

“Un’oscenità. Semplicemente allucinante”, commenta così, Gianfranco Fini, gli elementi emersi dal servizio di Fanpage sulle tendenze antisemite e “nostalgiche” presenti nel movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale.

“Le modalità con cui è stato fatto il servizio sono ai limiti del consentito, ma occorre guardare al contenuto”, continua Fini. “Sono felice che dopo un’esitazione iniziale si siano prese contromisure. E in alcuni casi le espulsioni sono doverose. Ma bisogna arrivare a un’azione di tipo pedagogico. Far capire che la destra è incompatibile con questi atteggiamenti che non vanno derubricati a goliardate”, ha dichiarato ancora riferendosi alle sospensioni in arrivo.

“L’onorevole di Fdi Zucconi – spiega l’ex presidente della Camera - ha detto che bisognerebbe portarli ad Auschwitz. Giusto. Magari proiettare Schindler’s list, far leggere ‘Il Diario di Anna Frank’, meditare sulla testimonianza della senatrice Segre e chiedere loro di vergognarsi”.

“L’antisemitismo che dilaga - afferma poi Fini - non è frutto di un’onda nera bensì dell’odio nei confronti di Israele alimentato dai circoli islamisti radicali e da chi in una certa sinistra giustamente chiede una patria per i palestinesi, ma dimentica che Israele ha il sacrosanto diritto di esistere e difendersi dal terrorismo”.