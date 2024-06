FdI e le frasi razziste, Meloni contro l'inchiesta: "Metodi da regime"

FdI, Meloni chiama in causa Mattarella: "Intervenga sulle infiltrazioni nelle riunioni di partito"

Giorgia Meloni torna sull'inchiesta giornalistica che ha travolto FdI, a causa delle frasi antisemite e razziste usate da esponenti di Gioventù nazionale, che ha portato alle dimissioni di due delle responsabili, tra cui la capogruppo Flaminia Pace. Su quanto emerso dall'inchiesta di Fanpage, ha poi chiarito, "ho già chiesto al partito di prendere provvedimenti, ovviamente non potevo esserne a conoscenza. Penso che chi ha sentimenti razzisti, antisemiti e nostalgici ha sbagliato la propria casa perché questi sentimenti sono incompatibili con Fratelli d'Italia, con la destra italiana, con la linea politica che noi abbiamo definito in questi anni e quindi su questo non accetto ambiguità.

"Ho chiesto al partito - prosegue Meloni - di prendere provvedimenti. Penso che queste persone siano i migliori alleati di chi ci vuole male e quindi bisogna essere molto determinati". Meloni ha poi affermato: "Prendo atto che da oggi è possibile infiltrarsi nei partiti politici e nei sindacati, riprendere le riunioni e pubblicarle discrezionalmente. Prendo atto che questa è una nuova frontiera dello scontro politico". "Si tratta di uno strumento che si potrà utilizzare a 360 gradi", ha aggiunto la premier sottolineando che "infiltrarsi nelle riunioni dei partiti politici è un metodo da regime". "Perché nessuno in 75 anni ha ritenuto di infiltrarsi in un partito politico e riprenderne segretamente le riunioni? È consentito da oggi? Lo chiedo ai partiti politici e al presidente della Repubblica", ha concluso Meloni.