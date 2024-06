Antisemitismo tra i giovani di FdI: si dimette la militante Flaminia Pace

FdI, i video in incognito costano caro alla leader di Gioventù nazionale Pace

Scossone in Fratelli d'Italia, si dimette la leader di Gioventù nazionale Pinciano Flaminia Pace, finita al centro delle polemiche in seguito a un'inchiesta di Fanpage in due puntate. Nei filmati trasmessi, infatti, Pace veniva filmata per la seconda volta mentre insulta pesantemente la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli, perché ebrea, figlia di un sopravvissuto all'Olocausto. "La cosa più bella – dice Flaminia Pace ridendo e lo riporta Fanpage – è stata ieri a prendersi per il culo sulle svastiche e poi io che avevo fatto il comunicato stampa in solidarietà a Ester Mieli…".

Giovanni Donzelli, braccio destro di Giorgia Meloni nel partito, ha condannato le parole emerse dal video: "Ribadiamo: nessuno spazio in Fratelli d'Italia per razzisti, estremisti e antisemiti. Sono inaccettabili, nonostante le modalità con cui sono state carpite e divulgate, le frasi che si sentono in filmati diffusi oggi che riprendono militanti del nostro partito usare un linguaggio incompatibile con i valori di riferimento del nostro movimento politico. Solidarietà alla senatrice Ester Mieli per gli insulti che le vengono rivolti. Fratelli d'Italia interverrà con grande fermezza nei confronti dei responsabili", ha scritto in una nota diffusa ieri sera il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia. Oggi sono arrivate le dimissioni di Flaminia Pace.