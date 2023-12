Assegno unico dicembre, pagamento per tutti (ecco quando). Svelato il "giallo"

Assegno unico, tutte le posizioni 'chiuse' tra il 18 e il 21 dicembre



L’Assegno Unico Universale è ormai una delle principali prestazioni gestite dall’Inps.

A seguito dell'articolo di ieri di Affaritaliani.it (vedi box a lato) sul ritardo nel pagamento della mensilità di dicembre per diverse famiglie, fonti dell’Istituto spiegano ad Affaritaliani.it che - per l’erogazione delle circa 6milioni di posizioni mensili - la procedura ha assegnato due finestre temporali; finestre che sono generalmente il 9-12 e 19-22 di ogni mese.

Per quanto riguarda la prima, i cittadini solitamente già intorno al 14 del mese hanno visibilità del proprio pagamento.

Nel mese di dicembre, nei giorni 9 e 10, in quanto festivi non è stato possibile finalizzare il flusso nel sistema bancario che era sospeso.

Inoltre, pur avendo a disposizione nella prima finestra solo due giorni operativi, l’Inps ha lavorato in tempi record 5 milioni di posizioni, ma ne sono rimaste da definire circa 700mila che sono slittate alla seconda finestra del 19-22; al riguardo l’Istituto assicura che queste posizioni verranno chiuse tra il 18 e il 21 dicembre per permettere alle famiglie di affrontare in modo più sereno la fine del 2023.

Infine, l’Inps comunicherà a breve i calendari di pagamento del primo semestre del 2024, concordati con la Banca d’Italia.