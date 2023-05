Assegno unico, importanti novità con il Decreto Lavoro. I dettagli

Riconosciuta la maggiorazione anche a vedove e vedovi

"Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati". Così recita il comunicato del Consiglio dei ministri dopo l'approvazione del Decreto Lavoro da parte del Cdm.

Si tratta di una battaglia di civiltà sollevata fin da ottobre 2022 da Affaritaliani.it, nel silenzio totale dei giornaloni e delle tv, quando l'Inps ha iniziato a togliere la maggiorazione a figlio perché il secondo coniuge non lavora, anche se deceduto.

Affaritaliani.it ha scritto molti articoli che hanno spronato e sollecitato l'esecutivo e il ringraziamento per il risultato va soprattutto alla ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone e al sottosegretario Claudio Durigon, che in questi mesi si sono battuti per sistemare un'anomalia riconosciuta tale da tutti, maggioranza e opposizione.