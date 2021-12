Cartabia star ad Atreju. E' proprio vero, Giorgia Meloni come Lilli Gruber

Imbarazzo politico all'interno di Fratelli d'Italia. La ministra della Giustizia Marta Cartabia, intervistata dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, ha ricevuto vere e proprie ovazioni durante il suo intervento Atreju 2021, la kermesse organizzata dal partito di Giorgia Meloni che si sta svolgendo in questi giorni a Roma. La Guardasigilli è la candidata principale della maggioranza di governo sia per il ruolo di presidente del Consiglio, qualora Mario Draghi si trasferisca al Quirinale, sia per la poltrona di Capo dello Stato, nel caso SuperMario rimanga a Palazzo Chigi.

Insomma, Marta Cartabia è la prima scelta della maggioranza di governo, rispetto al quale Fratelli d'Italia è opposizione in Parlamento, e la sua collocazione dipenderà dalle scelte e dai giochi politici del premier.



Non solo, la riforma del processo penale approvata lo scorso settembre con ben due voti di fiducia, la cosiddetta riforma Cartabia, ha visto il fiero voto contrario di FdI. La numero uno del dicastero di Via Arenula tutto può essere tranne che la star di Atreju, sempre se Atreju fosse davvero una manifestazione di partito e non una sorta di talk show televisivo.

D'altronde per intervistare Cartabia, il direttore Fontana poteva invitare la ministra con una diretta video in via Solferino, non c'era bisogno di scomodare l'unico partito di opposizione.

Giorgia Meloni dunque come... Lilli Gruber, si conferma che Atreju fa concorrenza ai tanti talk show delle tv private e pubbliche.