"Autonomia, ok definitivo prima delle Europee. Zaia ricandidato nel 2025"

Intervista ad Alberto Stefani, deputato della Lega, presidente della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo e segretario regionale della Lega in Veneto



"Il via libera del Senato alla legge sull'autonomia è atteso nelle prossime ore. Un risultato storico per la Lega e anche per il Veneto, regione apripista di questa riforma federalista". Lo afferma ad Affaritaliani.it Alberto Stefani, deputato della Lega, presidente della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo e segretario regionale della Lega in Veneto. "Poi ci sarà il percorso alla Camera della Legge Calderoli e contiamo di arrivare all'ok definitivo il prima possibile. Il Senato dimostra che abbiamo bruciato i tempi con la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Non posso dirlo con certezza assoluta ma l'ok finale potrebbe arrivare prima delle elezioni europee".

Le opposizioni vi accusano di voler spaccare l’Italia, penalizzando il Sud... "Tutte le regioni, per la prima volta, come ribadito dal ministro Calderoli, potranno avere delle garanzie di efficientamento e di controllo (i LEP) che prima non avevano, degli standard che devono essere garantiti. E i cittadini potranno valutare la loro classe dirigente e come quest’ultima spende i soldi, sulla base di obiettivi chiari. Chi dice che questa riforma spacca l’Italia, o non l’ha letta o è in mala fede".

Poi partiranno gli accordi Stato-regioni. Quando avrà l'autonomia il Veneto? "La nostra regione ha già una letteratura in tal senso, ha già lavorato all'intesa negli anni scorsi e il percorso di dialogo con il governo è già in atto. È presto per dare una data precisa, la priorità ora è proseguire con il lavoro parlamentare per cercare di renderlo realtà il prima possibile. Tutti gli sforzi vanno in questa direzione. Subito dopo partiranno gli accordi con le regioni e in Veneto siamo pronti da tempo".

E gli alleati? Tutto bene con Fratelli d'Italia e Forza Italia? "E' chiaro che quello dell'autonomia è un tema che interessa soprattutto noi leghisti, ma a seguito del dialogo con gli altri partiti della maggioranza abbiamo apprezzato la loro lealtà. E lo dimostra che il via libera al Senato arriva già a gennaio 2024". Non temete il referendum abrogativo annunciato da Pd e M5S? "Non lo temiamo affatto. Come abbiamo lavorato bene in Parlamento spiegheremo bene illustrando tutti i benefici dell'autonomia per i cittadini da Nord a Sud e siamo assolutamente tranquilli".

Stefani è anche il deputato che ha depositato la proposta di legge per abolire il vincolo di due mandati per i presidenti di regione. Andrete avanti su questo tema come Lega? "Assolutamente sì. Luca Zaia per noi è una risorsa straordinaria con capacità amministrative che pochi hanno e quindi è giusto che nel 2025 possa ripresentarsi alle elezioni regionali. Ma la questione del terzo mandato non è una norma pro-Zaia ma vale per tutti i governatori. E' assurdo che se un presidente di regione ha lavorato bene non possa ricandidarsi dopo due mandati. E comunque a decidere sono sempre gli elettori. Ricandidarsi non vuol dire essere eletti, decidono sempre i cittadini. Come Lega andremo assolutamente avanti con la proposta per abolire il vincolo dei due mandati e siamo pronti anche ad altri atti parlamentari che spingano in questa direzione".