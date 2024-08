Autonomia, "se passa il referendum abrogativo, grazie anche a FdI e FI, Lega subito fuori dal governo"

"Macché Ius Soli o Ius Scholae, ci vuole lo Ius Veneti"



"Bisogna andare casa per casa e via per via per spiegare l'importanza dell'autonomia regionale, come abbiamo fatto quando abbiamo affossato il referendum di Renzi e con il referendum regionale sull'autonomia veneta, e disertare le urne per far affossare il referendum contro la Legge Calderoli". Lo afferma ad Affaritaliani.it Roberto Marcato, assessore leghista allo Sviluppo economico della regione Veneto.



Alla domanda se invece il referendum fosse valido e vincesse il sì e quindi l'autonomia regionale venisse abolita, magari grazie anche al contributo soprattutto al Sud (pensando ad esempio ai dubbi del Governatore della Calabria Occhiuto e non solo) anche di Forza Italia e Fratelli d'Italia, Marcato è molto netto e deciso: "Se dovessimo scoprire che una parte degli alleati o gli alleati tradiscono e hanno lavorato per far fallire l'autonomia regionale la Lega non potrebbe più restare al governo. Chi tradisce una volta tradisce sempre. L'alleanza di governo si fonda anche su questo tema e soprattutto per il popolo veneto sarebbe impossibile restare al governo con dei traditori".



Quanto allo Ius Scholae, se venisse approvato in Parlamento con i voti di Forza Italia e delle opposizioni che cosa accadrebbe alla maggioranza? "Una verifica di governo sarebbe certamente fatta. C'è un grande dibattito, legittimo, sulle persone non nate in Italia e sui loro diritti poi vedo che la regione Sardegna, autonoma, ha impugnato la Legge Calderoli e quindi si vuole negare un diritto al popolo veneto che ha contribuito nel corso della storia a rendere grande questo Paese. Di fronte a ciò, altro che Ius Soli e Ius Scholae, viene voglia di avere lo Ius Veneti ovvero solo la cittadinanza veneta e non più quella italiana", conclude l'assessore Marcato.