Autonomia, via libera dalla Commissione in Senato

Calderoli: "Testo ddl arricchito, opposizioni ascoltate"

La commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato il via libera al testo sull'Autonomia differenziata votando a maggioranza per il mandato ai relatori, Paolo Tosato (Lega) e Costanzo Della Porta (Fratelli d'Italia), che riferiranno in Aula. Hanno votato a favore 13 senatori, 7 i contrari e una astensione.

Autonomia: Calderoli, testo ddl arricchito, opposizioni ascoltate - La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato il ddl sull'Autonomia differenziata "grazie a un lavoro lungo, molto approfondito che ha arricchito il testo". Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali, lo ha detto al termine dei lavori della I commissione del Senato che questo pomeriggio ha conferito il mandato al relatore a rfierire in Aula. "Credo che oggi le idee piu' chiare sull'Autonomia ci siano e sono emerse dalle sesibilita' dei vari gruppi", ha aggiunto. Calderoli si e' detto soddisfatto di aver visto "un allargamento del perimetro della maggioranza" grazie al voto positivo espresso dal gruppo per le Autonomie e dall'astensione di Mariastella Gelmini (Azione) che ha titolo personale ha annunciato il suo parere favorevole al provvedimento. "La maggioranza degli emendamenti approvata in commissione e' stata presentata dall'opposizione. E' evidente che l'ascolto c'e' stato, poi c'e' l'atteggiamento pregiudiziale di qualcuno", ha aggiunto. Con il premierato, ha concluso, "questa e' l'attuazione del programma di governo, che facciamo e dichiariamo, qualcuno invece dichiara e non lo fa".