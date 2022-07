"Avrai un chioschetto tutto tuo", Draghi-Di Maio, l'ironia del web

Draghi, Di Maio e l'ironia del web: la rete ci scherza su

Aspettando il confronto Draghi-Conte previsto lunedì, le polemiche sul fronte del governo sono sempre caldissime. "Assolutamente no, ma non scherziamo", ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rispondendo alla domanda se sia stato il premier a "suggerire la scissione" intervenendo ad un incontro nell'aula consiliare di Pomigliano d'Arco sul tema 'La guerra in Ucraina. Il ruolo dell'Europa. La situazione internazionale'. "Una scissione così non si coltiva in poche ore. Da un po’ c’era un’agenda personale al di fuori della linea politica del Movimento. È stato Draghi a suggerirlo? Ne parlerò con lui lunedì", aveva detto Giuseppe Conte nelle scorse ore.

Intanto il web ci scherza su. La rete coglie l'occasione per un regalare un sorriso ai naviganti con la vignetta che vede il presidente del consiglio Mario Draghi prendere in braccio il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e sotto la scritta: "Avrai un chioschetto tutto tuo".