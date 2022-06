ELezioni Verona, Tommasi sindaco. Vittoria del Pd, ko il Centrodestra diviso

Vittoria netta del Centrosinistra nella sfida più importante di questo secondo turno delle elezioni comunali. A Verona Damiano Tommasi (Pd e altri) è in testa con il 54% sul sindaco uscente Federico Sboarina (46%) che ha rifiutato l'apparentamento con Flavio Tosi arrivato terzo al primo turno.



Michele Guerra e' il nuovo sindaco di Parma: il candidato del centrosinistra, con lo scrutinio quasi ultimato, e' infatti saldamente in testa (attorno al 65%) rispetto al suo sfidante, l'ex sindaco Pietro Vignali, sostenuto dal centrodestra. Guerra e' in continuita' col suo predecessore Federico Pizzarotti, di cui era assessore alla cultura. Nella coalizione di Guerra c'e' anche il Pd: il principale partito di centrosinistra torna a far parte della maggioranza che governa Parma dopo 24 anni di opposizione. "E' un grande risultato di un progetto coeso che non deludera' la citta'", ha detto. Successo del Pd anche a Piacenza con Katia Tarasconi.