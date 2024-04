Bari, il Centrosinistra vira su Nicola Colaianni: ex parlamentare e magistrato

Comunali Bari: Colaianni: "Contattato da Vendola, sono disponibile"

"Sono stato contattato da Nichi Vendola per una ipotetica candidatura unitaria nel centrosinistra e abbiamo valutato questa possibilità. Mi risulta che ora si stiano riunendo e vedremo. In linea di massima c'è una mia disponibilità, sarei orientato ad accettare". Lo ha detto all'Ansa Nicola Colaianni, ex parlamentare e magistrato.

Colaianni è il nome che potrebbe far convergere i partiti di centrosinistra e ricomporre il Campo largo alle comunali di Bari. In queste ore si è riunito la Convenzione, il cartello elettorale che sostiene la candidatura di Michele Laforgia, nome in quota Movimento 5 Stelle, e si sta discutendo anche di questa proposta.