Bce, Tajani ad Affari contro Lagarde: "Errore continuare ad alzare i tassi"

Tajani: "Il rialzo continuo dei tassi fa impennare i mutui"

"È un errore continuare ad alzare i tassi di interesse. Si danneggiano imprese e famiglie e si rischia la recessione. Non solo, si fanno anche alzare i mutui". Con queste parole il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, commenta con Affaritaliani.it lo scontato rialzo dei tassi di interesse di 0,25% di oggi da parte della Banca Centrale Europea.

Confartigianato: "Stretta della Bce già costata 509 milioni"

Sull'ormai scontato rialzo dei tassi è intervenuto oggi anche il presidente di Confartigianato Torino, Dino De Santis che ha affermato: "Oltre 509 milioni di euro di extra costo per il credito delle micro e piccole imprese (mpi) del Piemonte è un numero elevato, che pesa di più laddove le imprese sono più impegnate negli investimenti per crescere. Se la Bce non si ferma sarà un disastro".

"Non vedo sufficiente attenzione. Si rischia di frenare lo sviluppo delle nostre imprese; la marginalità viene contratta all'osso e dunque anche la volontà di mettere in atto quelle misure utili ad aumentare la propria competitività: evoluzioni di processo, acquisto di nuovi macchinari, rivoluzione degli spazi di lavoro" osserva. "Tutto questo costa e le mpi rischiano di non poterselo permettere, contraendo così drammaticamente la propria capacità di stare sul mercato ed esprimere tutto il loro valore. Non parliamo di un rischio futuro. Già oggi i segnali di tensioni sulla domanda di credito sono evidenti".