Bce, quando finiranno i rialzi e quando cominceranno a scendere i tassi?

Bce, scontato l'aumento odierno si pensa al futuro

"È molto probabile che continueremo ad aumentare i tassi a luglio", aveva detto a giugno Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce). Di fronte a questo tutti gli analisti danno per scontato un aumento di un quarto di punto, fino al 4,25%.

"Non c'è stato alcun cambiamento di rilievo nelle proiezioni dalla riunione di giugno e quindi la banca alzerà nuovamente i tassi di interesse" e "Riteniamo che la BCE alzerà i tassi di interesse ufficiali di 25 punti base , fino al 3,75% sulla deposit facility” sono due tra i commenti più comuni negli ambienti finanziari.

Quello che invece non è affatto scontato è se la strategia della Bce andrà avanti ancora per tutto l’anno o se, a fronte di un rallentamento dell’inflazione, il ciclo rialzista potrebbe avere termine. La domanda di tutti è per quanto continueranno gli aumenti? E’ ormai evidente che i prezzi nell’area euro stiano calando e l’inflazione rallenta dal 6,1% al 5,5%. In tre paesi è arrivata all’obiettivo prefissato del 2%. I tre paesi virtuosi sono Belgio, Lussemburgo e sorprendentemente la Spagna.

Bce, sull'inflazione un'Europa a due velocità