Usa, Benifei (Pd): "L'Europa reagisca con contro-dazi se Trump li metterà davvero contro l'Ue"

"L’Italia può svolgere una funzione nei rapporti con gli USA a patto di lavorare per l’unità europea"



"Elon Musk fa i suoi interessi imprenditoriali anche cercando di influenzare la politica europea: ad esempio meno regole per i social, quelle che noi abbiamo stabilito per contrastare disinformazione ma anche contenuti violenti e pedopornografia, permetterebbero a Musk di incrementare la sua influenza e i suoi profitti. Così come governi meno sensibili al suo conflitto di interessi essendo un imprenditore in vari settori e anche un membro dell’amministrazione americana".

Brando Benifei, eurodeputato del Pd e presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti, intervistato da Affaritaliani.it, commenta lo slogan 'MEGA' (Make Europe Great Again) lanciato pochi giorni fa da Elon Musk. "L’Italia può svolgere una funzione nei rapporti con gli USA a patto di lavorare per l’unità europea: se inseguissimo l'idea di accordi separati potremmo ottenere qualcosa nel breve termine ma rimanere poi per anni sotto ricatto di Trump e isolati dai principali alleati europei, non sarebbe una scelta lungimirante".



"Per noi - spiega l'esponente del Pd - è essenziale negoziare per evitare i dazi come è avvenuto da parte del Canada e del Messico in questi giorni. Se però nonostante tutto gli Stati Uniti volessero procedere ugualmente dovremmo mettere in campo dei contro-dazi e delle misure a tutela di acquisti prioritari per prodotti come quelli agricoli, tecnologici e automobilistici “Made in Europe”. Sono convinto che essere chiari da subito che questa sarebbe la nostra reazione porterebbe immediatamente l'amministrazione americana a voler negoziare seriamente ed evitare un conflitto commerciale", conclude Benifei.



