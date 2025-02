Beppe Grillo abbandona la politica, torna a fare spettacoli in tv

M5s, Beppe Grillo prepara il ritorno...ma non in politica

Il M5s, adesso non ci sono più dubbi, è saldamente nelle mani di Giuseppe Conte, l'assemblea costituente ha espresso il suo verdetto, l'ex premier al comando e Beppe Grillo fuori da tutto, via anche il ruolo di garante e la super-consulenza da 300mila € l'anno. E da quel momento, l'8 dicembre scorso, di Grillo non si hanno più notizie sul fronte politico. Il fondatore del M5s - riporta Il Giornale - è sprofondato in un silenzio enigmatico, che dura dal meme in cui si paragona al protagonista del film Truman Show e salutava il "suo" Movimento. "Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buona sera e buona notte", il commiato. Un addio seguito dall'oblio. Il vero obiettivo, ora, sarebbe un clamoroso ritorno in televisione, probabilmente dopo un nuovo intermezzo teatrale e un definitivo abbandono della scena politica.

Intanto la sezione del Blog "Riprendiamoci le nostre battaglie", che doveva essere lo spazio da cui suonare la carica contro il "traditore" Conte, è ferma al 30 dicembre del 2024. "Comunque Beppe è imprevedibile, magari fa un post sul Blog e cambia la narrazione", suggerisce - timoroso - un dirigente pentastellato di rito contiano. Altri parlamentari - prosegue Il Giornale - cantano vittoria e attendono i salvacondotti sul terzo mandato. L'ultima apparizione, che rapidamente si è trasformata in un evento mediatico, risale al 12 novembre del 2023, da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, sul Nove. Proprio il canale di Discovery, che ha scippato alla Rai Fazio e Amadeus, teoricamente potrebbe essere la destinazione ideale per un one-man show del fondatore dei Cinque Stelle. O, in alternativa, magari La7. Certo, bisogna che Grillo chiuda definitivamente con la politica.