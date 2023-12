Beppe Grillo ricoverato

Beppe Grillo è stato ricoverato in ospedale a Cecina, in provincia di Livorno. Secondo quanto scrive il Tirreno, il garante e co-fondatore del Movimento 5 Stelle si è presentato nella mattina di domenica 10 dicembre al pronto soccorso ed è stato trattenuto per accertamenti.