Berlusconi al Colle? Freddezza da FdI. "Il Cdx non ha un candidato condiviso"

"Ad oggi il Centrodestra non ha ancora individuato un candidato condiviso. Ma è una delle nostre priorità". Con queste parole Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, commenta con Affaritaliani.it la proposta di Matteo Salvini di eleggere Silvio Berlusconi presidente della Repubblica. Dal partito guidato da Giorgia Meloni non arriva un no al leader di Forza Italia, ma certamente la prima risposta ufficiale dopo le parole di Salvini è quantomeno fredda.