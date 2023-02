Berlusconi assolto non scioglie i nodi. Resta il nodo Silvio-Zelensky

Berlusconi assolto dal Ruby Ter

«Sono stato finalmente assolto dopo più di undici anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili, perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte».

Così ieri Silvio Berlusconi ha commentato con una nota vergata di suo pugno l’assoluzione nel Ruby Ter.

La buona novella è arrivata ad Arcore portata dagli dei della serenità all’ora di pranzo, un po’ prima di quando fosse in realtà attesa.

Da quel momento Berlusconi non è riuscito neppure a sedersi a tavola a causa dello squillare ininterrotto dei telefoni di chi si voleva congratulare.

Il giorno prima Giorgia Meloni aveva ritirato la costituzione di parte civile del governo. Un atto che tardava a venire e che era ulteriore fonte di tensione, dopo l’uscita anti – Zelensky di qualche giorno prima.

«Quello che ho dovuto passare, solo io so che significa un massacro così, solo io». Così Berlusconi si sfogava con i suoi passeggiando nell’ampio parco, vestito di un cappotto e con il cappello contro il freddo ancora pungente, soprattutto per un uomo che ha 86 anni.

Resta ancora il processo Tarantini sulle Escort ma dopo questa sentenza ad Arcore sono tutti ottimisti.

La sua nota è stata giustamente contenuta, moderata lasciando lo sfogo più alle sue due figlie, Marina e Barbara.

Berlusconi – dicevamo - si è mantenuto comunque su una linea di sobrietà, non ha voluto calcare la mano anche perché, come detto, c’è ancora un processo in corso.

Restano le iniziative già avviate, come quella della separazione delle carriere dei magistrati, che però lui lascia al suo partito e di cui non parla.

Ora resta aperta la questione Ucraina. E non è senza una certa soddisfazione che alcuni giornaloni hanno accolto la sentenza, non perché fossero divenuti improvvisamente filoberlusconiani ma perché fanno un ragionamento più articolato.

La mossa della Meloni di ritirare il governo dalla parte civile nel processo è stata vista come un tentativo di porre un argine alle dichiarazioni di Berlusconi contro Zelensky che hanno turbato alquanto Kiev, Washington e Bruxelles.