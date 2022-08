Meno male che Silvio c'è! Berlusconi match winner del Centrodestra

Elezioni politiche 2022: flat Tax nei primi cento giorni, nucleare pulito, rigassificatori e lotta alla dispersione dell'acqua per combattere gli effetti della siccità



A 86 anni Silvio Berlusconi è il vero match winner del Centrodestra in vista delle elezioni politiche del 25 settembre e soprattutto del probabile governo a guida Giorgia Meloni che nascerà dopo il voto. L'ex Cavaliere, come ha spiegato stamattina a Radio 24, si fa garante dell'atlantismo e dell'europeismo e in questo modo rassicura la Casa Bianca e le cancellerie europee. Meloni e Matteo Salvini potranno governare proprio grazie a Berlusconi, in caso contrario sarebbero invisi alla principali capitali del Vecchio Continente.



Che, non a caso, ha inserito nel simbolo elettorale di Forza Italia il logo del Partito Popolare Europeo, ancora della lealtà a Bruxelles e dello stop a ogni tipo di euroscetticismo. Silvio, in formissima, garantisce certi mondi dell'establishment e i mercati e consegna a Meloni e Salvini i crismi del politically correct. Non solo, da Berlusconi concretezza sul programma elettorale: Flat Tax nei primi cento giorni, nucleare pulito, rigassificatori e lotta alla dispersione dell'acqua per combattere gli effetti della siccità soprattutto in agricoltura. Meno male che Silvio c'è!