Elezioni, Berlusconi: "Forza Italia garante dell'atlantismo e dell'europeismo"

Berlusconi: Calenda? Teatrino della politica, io parlo di fisco

"Forza Italia non ha un nuovo simbolo: abbiamo solo aggiunto un elemento del Ppe che in tutta Europa rappresenta il centro vero, alternativo alla sinistra, non cartello elettorale nato dal nulla ma il continuatore della tradizione liberale cristiana e atlantista". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi a Radio 24.



"Noi sempre dalla parte dell'Occidente e del mondo libero: il prossimo governo avra' una politica atlantista, di questo noi saremo garanti". Lo dice il leader Berlusconi sempre a Radio 24.



IL SILURO A CALENDA/ "Calenda ha scoperto oggi che il Pd e' di sinistra: non e' un tema molto importante, preferisco parlare di meno fisco e meno burocrazia. Il resto e' teatrino della politica". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi a Radio 24.



LA FLAT TAX/ "La Flat tax ha fatto aumentare anche del 30% le entrate per lo Stato: non vogliamo creare ulteriore deficit. Con la crescita che produrremo avremo l'abbassamento delle tasse anche sotto il 20%. La flat tax sara' nel programma dei cento giorni, e' il punto piu' importante del programma". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi a Radio 24



L'IPOTESI CANDIDATURA/ "Sul mio futuro vedremo. Oggi parliamo del futuro dell'Italia". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi a Radio 24. "Nel mio partito mi hanno assalito, mi hanno detto, e' importante che mi candidi, ora ci penso e poi decidiamo".



NUCLEARE PULITO E PROBLEMA SICCITA'/ Nucleare pulito e rigassificatori sono nel programma di Forza Italia per le elezioni politiche. Lo ha affermato il presidente Silvio Berlusconi intervenuto a Radio 24 in 24 Mattino Estate di Irene Zerbini e Nicola Filippone. L'Italia e' rimasta "per troppo anni ferma sulle infrastrutture per i no della sinistra. Imprese e cittadini pagano un prezzo molto alto".

Il programma di Berlusconi prevede anche un piano contro la siccita': "Daremo il via a interventi immediati, impianti per dissalare le acque del mare, costruzione di invasi per non disperdere l'acqua piovana" e una revisione delle reti idriche che oggi "disperdono acqua. Sono priorita' assolute" ha sottolineato Berlusconi, che ha detto di volere un "Paese piu' efficiente" nel quale "ambiente ed energia siano sinergici".