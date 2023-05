Berlusconi: Veronica Lario, "Soffre; ce la mette tutta"

“È una domanda molto personale, preferirei non rispondere. C’è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta”. Così Veronica Lario ha risposto ad una domanda sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato dal 5 aprile scorso per una leucemia mielomonocitica cronica intercettata al convegno di Più Europa al Palazzo delle Stelline a Milano sui temi del lavoro e della politica economica.

+Europa: Veronica Lario, sono in parte vicina a loro posizioni

“Io sono una nonna e per me la famiglia è la cosa più importante, ho tanti nipoti e qui c’era un convegno molto interessante sulle nuove tecnologie. Sono venuta per poter avere un dialogo con la mia famiglia, tutto qui”. Cosi' Veronica Lario ha risposto a chi le chiedeva come mai si trovasse al convegno di +Europa al Palazzo delle Stelline a Milano sui temi del lavoro e della politica economica. A chi le chiedeva se fosse vicina alle idee di +Europa, Veronica Lario ha aggiunto: “in parte sì. Sul fatto che abbiamo bisogno di allargare le nostre vedute e soprattutto questi giovani, proprio grazie alle nuove tecnologie, sono in un contatto diretto e questo va aiutato, non va bloccato o mortificato”.

Cannabis: Veronica Lario, sull'uso ognuno faccia ciò che vuole

Sul tema della legalizzazione delle droghe leggere “io credo che la droga sia un tema grave e che i giovani devono capire la gravità di questo tema, poi nell'uso ognuno faccia quello che vuole”. Cosi' Veronica Lario ha risposto ad una domanda sulla legalizzazione della cannabis al convegno di +Europa sui temi del lavoro e della politica economica al Palazzo delle Stelline a Milano.

+Europa: Della Vedova, se V.Lario prende tessera è benvenuta

“Sono molto contento che anche Veronica Lario segua con attenzione le cose che facciamo, di libertà, di Europa e diritto. Se vuole prendere la tessera sarà la benvenuta lei come tutte le persone che c’erano oggi”. Così il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova, ha risposto a margine del convegno organizzato dal partito sui temi del lavoro e della politica economica, al Palazzo delle Stelline a Milano. Veronica Lario “ha partecipato a questa iniziativa che è pubblica, quindi, sono ben felice che sia intervenuta qui”, ha concluso. Il coordinatore di +Europa a Milano e commercialista di Veronica Lario, Paolo Costanzo, ha poi aggiunto che Veronica Lario “è una persona molto curiosa e molto attiva dal punto di vista culturale. L’intelligenza artificiale è una delle cose che le interessa molto”.