Bersani con parrucca bionda e baffi: il debutto da attore al Film Festival

Bersani debutta in veste di attore al Torino Film Festival con sette ruoli "da uomo della strada"

Samuele Bersani si scopre (e reinventa) attore, ma non c'è nessuna metafora nascosta, quanto invece una nuova veste artistica inedita per l’ex segretario del Pd, che sarà protagonista di un cortometraggio che andrà in sala al 41esimo Torino Film Festival. Si tratta di Coupon – Il film della felicità, 18 minuti diretti da Agostino Ferrente, nei quali Bersani vestirà i panni di ben sette ruoli diversi. In particolare, la proiezione della prima nazionale al cinema Romano di Torino prevista per mercoledì 29 novembre alle 15 mostrerà l'ex ministro dell'industria ad interpretare un testimonial di un manifesto, un salumiere, un cassiere di un supermercato, un giocatore di bocce e un rider.













Si tratta peraltro, come riporta l’Ansa, di un musicarello “semi-muto” dove il protagonista Andrea in una Roma deserta d’agosto, cerca di accumulare punti per il Coupon della Felicità. La domanda che il regista Ferrente pone al pubblico infatti è: “ma davvero la felicità rende felici?”.







Il corto di Agostino Ferrente, «Coupon, il film della felicità», avrà una durata di venti minuti circa - riporta Il Fatto quotidiano - e a rendere possibile la collaborazione tra il cineasta e l'ex segretario del Pd è stato Sergio Staino, affettuosamente commemorato nella presentazione del film a Roma. A convincere definitivamente Bersani, però, è stato soprattutto Andrea Satta, attore e pediatra. Nel cast c’è anche Milena Vukovic, Andrea Satta stesso (che girerà in bicicletta per accumulare i fantomatici coupon della felicità), Maria Grazia Calandrone e Paolo Lombardi, che fa l’angelo custode.