Bettini: "Conte non farà un partito. Rafforzare la maggioranza o elezioni"

Governo, Bettini: Voto al Senato è buon punto di partenza - Quello di ieri al Senato "è un buon punto di partenza. Abbiamo evitato una crisi drammatica ora abbiamo un obbligo quello di dare continuità al lavoro sull'emergenza". Lo dice Goffredo Bettini, membro della direzione del Pd, a 'L'intervista' di Maria Latella su Sky.

Governo, Bettini: Rafforzare esecutivo per arrivare a fine legislatura o voto - "Con questi numeri non si arriva a fine legislatura, serve allargare. Se la maggioranza si allargherà significa che potremo fare un patto di legislatura se non accadrà non abbiamo paura del voto". Lo dice Goffredo Bettini, membro della direzione del Pd, a 'L'intervista' di Maria Latella su Sky.

Governo, Bettini: Conte non farà un partito, è uomo di equilibrio - "Conte è un punto di raccordo, un uomo di equilibrio non credo fonderà un partito, non gli conviene e credo che non lo pensi". Lo dice Goffredo Bettini, membro della direzione del Pd, a 'L'intervista' di Maria Latella su Sky.

