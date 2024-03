"Biden gentile pensionato, vince Trump". Anche Forza Italia con Donald

"E' una disfida tra un gentile pensionato e un pilota di Formula 1"

"Forza Italia è realista. In questo caso, purtroppo o per fortuna ma sono problemi degli americani, è una disfida tra un gentile pensionato e un pilota di Formula 1. Non credo proprio che ci sia partita, vince Trump proprio perché il duello elettorale è tra una persona appesantita dall'età e uno scalatore di montagne".

Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervistato da Affaritaliani.it, commenta così le primarie repubblicane del SuperTuesday che hanno decretato il trionfo di Donald Trump.

"Per Forza Italia l'importante è che gli Stati Uniti d'America siano un elemento di stabilità nel mondo e nei confronti dell'Europa. Poi noi abbiamo sempre apprezzato maggiormente le politiche del partito di Trump, quello repubblicano, e quindi per noi Trump presidente degli Usa va bene", conclude Barelli.