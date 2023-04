Bonaccini provoca Di Battista: "Col Pd o Fdi, da che parte stai?". Lo scontro

Di Battista esce subito dal seminato buttandola sul personale

Stefano Bonaccini e Alessandro Di Battista si sono beccati a DiMartedì su La7 ma lo scontro e poi proseguito sui social, anche ora. Aveva iniziato il solito Dibba rispondendo a Bonaccini che aveva parlato di “nuovo Pd”: «Nuovo Pd? In che senso? Non vedo grandi differenze. Sull’Ucraina, la questione principale che riguarda le nostre vite, la linea del Pd è identica alla linea di Fratelli d’Italia, la linea della Schlein è identica a quella della Meloni: sosteniamo l’Ucraina, mandiamo più armi e di negoziato non parla nessuno».

Bonaccini, citando Cuperlo, ribatte: «Se non avessimo sostenuto la resistenza Ucraina non ci sarebbe più quel Paese, se la Russia si vuole fermare si fermerà la guerra. Abbiamo fatto bene a sostenere questa linea. Ora serve cercare una via diplomatica per arrivare ad una pace giusta». E qui Di Battista esce subito dal seminato buttandola sul personale e ricordando a Bonaccini “hai perso le primarie”, che non si vede cosa c’entri con il tema trattato e cioè la guerra in Ucraina.